Gobernador Greg Abbott: Texas ha transportado a más de 100 mil migrantes a ciudades santuario

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Greg Abbott, gobernador republicano de Texas, informó este martes que ha transportado a más de 100,000 inmigrantes a ciudades santuarios para aliviar las abarrotadas ciudades fronterizas con México, adonde diariamente llegan miles de extranjeros indocumentados que esperan cruzar hacia Estados Unidos.

Por El Diario NY

En su cuenta en la plataforma X, el funcionario afirmó: “Hasta que Biden cambie el rumbo de sus políticas de fronteras abiertas, Texas seguirá transportando migrantes a estas ciudades. No daremos marcha atrás en nuestros esfuerzos por asegurar la frontera”.

El gobernador dijo que el paso de personas por la nuestra frontera pone en riesgo el estado y el país. “Texas no se quedará de brazos cruzados y permitirá que las políticas de fronteras abiertas de Biden pongan en peligro vidas. El mes pasado, firmé una nueva ley que establece una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión por tráfico de personas en Texas.

Texas has transported over 100,000 migrants to sanctuary cities to relieve overwhelmed border towns.

Until Biden reverses course on his open border policies, Texas will continue transporting migrants to these cities.

We will not back down on our efforts to secure the border.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 9, 2024