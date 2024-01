¿Qué le pasó en el brazo a Pedro Pascal? Así llegó el actor a los Globos de Oro

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El paso de las estrellas por las alfombras rojas siempre deja una historia que contar. En esta ocasión, fue el actor chileno Pedro Pascal quien acaparó las miradas de todos en los Globos de Oro 2024, no solo por su look, sino por el cabestrillo que sostenía uno de sus brazos.

Por La Vibra

El intérprete de 48 años de edad acaparó buena parte de los reflectores con su aparición en la alfombra roja. Pese a lo incómodo que pueda resultar para cualquier persona llevar un vendaje, el actor lo lució de manera muy elegante, pues el accesorio combinó perfectamente con su atuendo.

Pero, ¿qué pasó con el brazo de Pedro Pascal?

Tras ser fotografiado, mucho de los fanáticos del chileno mostraron su preocupación por él en las redes sociales. Sin embargo, el mismo actor quiso terminar con los comentarios y reveló que sufrió una caída unas semanas atrás, nada grave, según sus palabras.

"It can happen to anybody."

Pedro Pascal, who showed up to the Golden Globes red carpet with his arm in a sling, said his injury was caused by a fall. pic.twitter.com/ZpLgrNeXWI

— The Associated Press (@AP) January 8, 2024