El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 24 de diciembre de 2023

Aries

Dejaste algunas cosas para última hora y podría ser un día complicado, pero ¿para que estresarse? Hay tiempo para todo. Puedes relajarte si delegas un poco. No todo tiene que ser perfecto, además, otros lo pueden hacer tan bien como tú.

Tauro

Hoy es un día familiar, olvídate de los problemas y de ese afán de tener el control. Permite que cada quien sea como quiere ser y tú ocúpate solo de ser una mejor versión de ti mismo. La vida es demasiado bella para desperdiciarla en tonterías.

Géminis

Deja que las cosas fluyan. Quieres estar en todo y eso es casi imposible. Con que lo hagas bien, basta. Deja que la vida te sorprenda y disfruta todo lo que viene. Por otro lado, surge un problema a última hora, pero no te preocupes, es de rápida solución.

Cáncer

Ni planeado todo puede salir tan bien como hoy. Te sientes feliz y bendecido, con deseos de agradecer por lo vivido e ir por más. Estás consciente de que la vida tiene sus altos y sus bajos pero que es una sola y hay que disfrutarla.

Leo

Hoy te desconectas de todo y de todos y te conectas con la mejor parte de ti. No quieres pensar demasiado y te distraes con lo que venga, son muchos planes, sin grandes expectativas. La familia es tu soporte.

Virgo

Estás un poco cansado y algo desanimado pero no puedes dejar que eso te venza. Puedes pasar el día más increíble de tu vida si volteas atrás y te das cuenta que siempre has superado las duras batallas. En lugar de ser tu peor enemigo convierte en tu mejor aliado.

Libra

Las personas podrían estar un poco sensibles y ofenderse con cualquier cosa. Tú por lo general eres muy cuidadoso con tus palabras, pero hozy debes serlo aún más. Ten presente que no es lo que dices sino cómo lo dices. Que tus palabras sean sólo amor.

Escorpio:

Día para celebrar la vida. No importa si haces algo grande o pequeño, lo importante es dar gracias por la oportunidad de vivir. Te sientes animado y dispuesto a comerte el mundo. Evita caer en excesos q.uez pueden afectar tu salud.

Sagitario

Tienes varios asuntos por resolver y no sólo es en tu entorno, sino dentro de ti. Mantener una actitud positiva te conducirá al éxito, ser derrotista o quejarte atraerá energías negativas.

Capricornio

No hay mal que por bien no venga ni cuerpo que lo resista. Todo pasa Capricornio y siempre puedes volver a empezar. La vida te ofrece nuevas oportunidades pero debes dejar atrás. Hábitos, costumbres y rutinas que ya no te funcionan. Abre los brazos a lo nuevo.

Acuario

Es posible que extrañes a tus seres queridos. Es normal sentirse así estos días, porque la fecha se presta, pero no permitas que eso te hunda. Piensa en ellos con amor y deséales lo mejor, en silencio y a la distancia.

Piscis

No tienes mucho que hacer, más que disfrutar el día e intercambiar amor. Te llenas de todo lo bueno que está fecha significa y elevas una oración para que todo vaya mucho mejor. Ten fe. Consejo que no has pedido: no pienses tanto