Venezolanos cruzan fronteras por diálisis y trasplante de riñón en Brasil

“Me ahogo” fue la expresión de Óscar Núñez cuando le diagnosticaron una enfermedad renal que lo condenaría a depender de un riñón artificial por el resto de su vida de permanecer en Venezuela, país donde el 80% de las unidades de diálisis y hemodiálisis están fallando, de acuerdo con el monitoreo de la Sociedad Amigos Trasplantados de Venezuela.

Correo del Caroní

“Me dolió porque no fue culpa mía, me enfermé por una decisión del Gobierno”, enfatiza. El desabastecimiento de antirretrovirales, entre 2016 y 2017, lo obligó a interrumpir el tratamiento. En ese lapso su sistema inmune decayó y lo primero que destruyó el virus fueron sus riñones. Óscar lidia con el VIH desde hace 12 años. No recuerda un momento más crítico que el que pasó en Venezuela durante esos años.

“Cuando por fin llegaron los medicamentos yo comencé a sentirme mal. Nos dimos cuenta de que, por la interrupción, el virus hizo resistencia al tratamiento y nos tuvieron que cambiar a otro esquema… Pero yo ya tenía daño renal”, relata.

Óscar es uno de los 21 mil venezolanos que dependen de diálisis y hemodiálisis para poder vivir. La cifra es del último informe conjunto de la ONG Codevida y la Sociedad Amigos Trasplantados de Venezuela.

Lo siguiente fue aceptar que su vida no sería la misma, que debía ajustar sus planes a esa nueva realidad: hemodiálisis tres días a la semana, ingerir al menos tres fármacos al día, la angustia de no saber si llegarían o no los insumos, si se iría o no la electricidad, si habría o no servicio de agua por tuberías, si podría o no cumplir con la dieta para mantener estables sus niveles de fósforo, sodio y potasio.

Tuvo que renunciar al departamento de delitos informáticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el cual trabajaba desde hace al menos una década.

El miedo acompañaba a Óscar todas las veces que suspendieron sus diálisis por falta de insumos, fallas eléctricas o la avería de alguna máquina. O cuando tuvo que recorrer 119,7 km (una hora y media de camino) tres días a la semana desde Puerto Ordaz —localidad donde residía— hasta Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar fronterizo con Brasil, para poder ser atendido en la única unidad en todo el oriente del país que tiene dos máquinas habilitadas para personas seropositivas: la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Julio Criollo Rivas, del Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez, el más importante de la región Guayana.

