Confirmaron la causa de la muerte del popular actor Andre Braugher

A pesar de haber brillado en la pantalla grande y chica con entrañables personajes que dejaron huella, Andre Braugher tuvo ciertos hábitos dañinos que lo llevaron a un fatídico final antes de tiempo. Esta semana se confirmó que la estrella de Brooklyn Nine-Nine fue diagnosticado con una letal enfermedad que le supuso una batalla llevada en silencio y lejos del ojo público, como era su estilo.

Este jueves, su publicista de toda la vida, Jennifer Allen, informó a los medios que Braugher fue diagnosticado de cáncer de pulmón hace unos meses antes de sucumbir a la enfermedad. Allen también fue la encargada de anunciar su inesperado fallecimiento este lunes, que desató una profunda conmoción entre los colegas y los miles de admiradores de la estrella de “Homicide: Life on the Street” y sus personajes más icónicos.

En el pasado, un perfil de 2014 publicado por The New York Times Magazine había señalado que Andre era intensamente privado y que “dejó de beber alcohol y fumar hace años.” Esto podría suponer que los años que el difunto actor dedicó al hábito de fumar le habrían pasado factura con una enfermedad, aparentemente, ya avanzada.

Andre Braugher falleció este lunes 11 de diciembre a los 61 años.

El ganador de un Emmy nació en Chicago, Illinois el 1 de julio de 1962, siendo el menor de cuatro hermanos. Sus años previos a la fama estuvieron marcados de exhaustivos estudios que lo formaron como artista profesional. En 1984 se graduó en Artes por la Universidad de Stanford, especializándose en teatro. Cuatro años más tarde, logró hacerse de una maestría en Bellas Artes en Juilliard School (Nueva York).

El actor saltó a la fama en 1989 por la película dramática ‘Glory’, con la que debutó en su primer papel protagónico dando vida a Thomas Searles, un soldado negro. Compartió roles con el renombrado Denzel Washington y Mathew Broderick. La cinta fue ambientada en la Guerra Civil estadounidense y obtuvo dos Premios Óscar. También interpretó al famoso beisbolista Jackie Robinson en el largometraje para televisión de 1990 “The Court-Martial of Jackie Robinson”.

Pero no fue hasta 1993 que logró un rol clave que lo catapultó al estrellato en la pequeña pantalla: su papel del detective Frank Pembleton en ‘Homicide: Life on the Street’, serie que duró hasta 1999. Gracias a su destacada actuación, Braugher se alzó con un Emmy en 1998. Justamente en ‘Homicide: Life on the Street’ conoció a su mujer, la actriz Ami Brabson, con la que tuvo a sus hijos Michael, Isaiah y John Wesley.

