Zelenski llega a Argentina para la investidura de Milei

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, arribó a Buenos Aires para la investidura de Javier Milei. Al llegar, habló con el presidente francés Emmanuel Macron.

Zelenski informó a Macron sobre los acontecimientos en la primera línea y agradeció la ayuda militar francesa.

Conversaron sobre las necesidades prioritarias de Ucrania y el próximo paquete de defensa francés.

También destacó la importancia de la próxima cumbre de la Unión Europea sobre la adhesión de Ucrania.

Dijo que ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión y que las decisiones del Consejo marcarán la motivación ucraniana.

Es el primer viaje de Zelenski a América Latina desde el inicio de la guerra. Ucrania busca mejorar lazos con la región.

En la investidura estarán presentes diferentes mandatarios.

I met with President @LuisLacallePou to thank Uruguay and its people for supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

Ukraine is fighting a tough battle against Russian invaders while also working to implement the Peace Formula, one of the key political… pic.twitter.com/XCodE8QXcp

— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) December 10, 2023