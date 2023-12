El extremadamente raro caimán blanco leucístico que nació en parque de Orlando (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un caimán blanco leucístico extremadamente raro –y lindo– nació en Gatorland, anunció el parque de Orlando el jueves, en un comunicado de prensa.

Por CNN

¿Cuán raro es? Bueno, Gatorland dijo que es el primer caimán leucístico blanco nacido bajo cuidado humano. Y hasta donde el parque sabe, es solo uno de los ocho que existen en el mundo.

“Por primera vez desde que se descubrió un nido de caimanes leucísticos en los pantanos de Louisiana, hace 36 años, tenemos el primer nacimiento de un caimán blanco sólido jamás registrado a partir de esos caimanes originales”, dijo Mark McHugh, presidente y director ejecutivo de Gatorland, en el comunicado. En cuanto a la “revelación de género”, el nuevo bebé es una hembra, pesa 96 gramos (3,39 onzas) y mide 49 centímetros (19,3 pulgadas) de largo. Se parece tanto a un lagarto como a un caimán.

Sus padres se llaman Jeyan y Ashley, y ella nació junto con un hermano de color habitual y del mismo tamaño.

Quizás estés pensando que este bebé parece un caimán albino. Y aunque las apariencias son similares, no son lo mismo.

“Los caimanes leucísticos son la variación genética más rara del caimán americano. Se diferencian de los caimanes albinos, que tienen… una pérdida total de pigmento”, según el comunicado de prensa. “El leucismo en los caimanes causa una coloración blanca, pero suelen tener parches o manchas de coloración normal en la piel. Sin la pigmentación más oscura de la piel, no pueden recibir luz solar directa durante largos períodos de tiempo porque se queman fácilmente”.

A Baby Leucistic Alligator has hatched at out at Gatorland & it is the first one in the world?? #alligator #leucisticalligator #whitealligator #rare #amazing #alligators #florida pic.twitter.com/oHn54xxQnR

— Gatorland Orlando (@Gatorland) December 7, 2023