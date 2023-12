Venezolanos son los que mayor nivel educativo tienen entre los hispanos en EEUU, según estudio

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los hispanos en Estados Unidos son una población diversa y heterogénea, que no se puede encasillar en una sola categoría. Según un análisis de Latinometrics, una organización que recopila y analiza datos sobre los latinos en el país, hay grandes diferencias entre los grupos hispanos según su origen, su nivel educativo y su ingreso familiar.

lapatilla.com

Según los datos de Latinometrics, los hispanos de origen argentino son los que tienen el mayor ingreso familiar medio, con unos 82.000 dólares anuales, seguidos por los costarricenses, con unos 75.000 dólares.

Los venezolanos, aparecen un poco más abajo en la tabla, con ingresos familiares que se ubican entre los 65.000 dólares. Ellos, también son los que tienen el mayor porcentaje de personas con una licenciatura de cuatro años, con un 57% aproximadamente para 2012.

Estos datos contrastan con los de otros grupos hispanos, como los de origen centroamericano, que tienen el menor ingreso familiar medio, con unos 45.000 dólares, y el menor porcentaje de graduados universitarios, con un 16%. Los hispanos de origen mexicano, que son el grupo más numeroso, también se encuentran por debajo de la media nacional, con unos 60.000 dólares de ingreso familiar y un 15% de licenciados.

Estas disparidades reflejan las distintas realidades que enfrentan los hispanos en Estados Unidos, según su contexto histórico, social y económico. Los hispanos de origen sudamericano, por ejemplo, suelen ser inmigrantes más recientes, que llegaron al país con un mayor nivel educativo y profesional, mientras que los de origen centroamericano y mexicano suelen ser inmigrantes más antiguos, que escaparon de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen.

?? Hispanics in the US: Beyond stereotypes, who are the richest and most educated?

A look at surprising data ?? pic.twitter.com/8njXExYgsI

— Latinometrics ? (@LatamData) December 6, 2023