La polémica mundial por la “salida del clóset” de Billie Eilish

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Billie Eilish y sus preferencias sexuales ocupan titulares mundiales por una serie de circunstancias que dividen opiniones.

Por Quién

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

La estrella musical fue entrevistada por Katcy Stephan para Variety sobre su vida profesional y personal y, durante la plática, confesó: “Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las amo mucho. Las amo como personas. Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, con las amigas de mi vida, con las mujeres de la familia de mi vida. Me atraen físicamente, pero también me intimidan mucho, su belleza y su presencia”.

Al ser cuestionada sobre si en su entrevista con Variety había hecho pública su bisexualidad, declaró entre risas: “No, no lo hice, pero pensé: “¿No era obvio? No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Yo simplemente digo: ¿Por qué no podemos simplemente existir? He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no lo había mencionado. Ups.” Eilish continuó: “Pero vi el artículo y pensé: Oh, supongo que salí del armario hoy. Está bien, genial. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan”. Y añadió: “Estoy a favor de las chicas”.