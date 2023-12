Zack Snyder se sincera sobre su experiencia de trabajo con Amber Heard en DC

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El director de Rebel Moon y la actriz compartieron set de filmación para Liga de la Justicia

El universo cinematográfico de DC ha atravesado muchísimos cambios desde que Zack Snyder lo inició todo con El Hombre de Acero (Man of Steel, 2013), seguido de Batman v Superman (2016) y Liga de la Justicia (Justice League, 2017). Este último proyecto introdujo una variedad de personajes que estaban destinados a tener un rol más importante en el universo compartido. Eso, también incluía a Amber Heard, que debutó como Mera antes de su participación en Aquaman (2019).

Por Infobae

Sin embargo, el juicio por difamación de la actriz contra su expareja Johnny Depp acaparó innumerables titulares desde entonces y la actriz de 37 años ha sido objeto de mensajes de odio en línea, incluyendo campañas que solicitaban que la apartaran de la franquicia. Si bien su regreso en la secuela de Aquaman está garantizado, esta aparición será su final del recorrido con el personaje.

Snyder, que se reunió con ella para los rodajes de Liga de la Justicia, se sinceró sobre su experiencia de trabajo con la actriz y reconoció que no entiende por qué el público ha reaccionado tan mal con ella y porqué se ha ganado el rótulo de ser difícil en el set. “No lo entiendo. Si a otros no les gusta, no sé qué decir”, expresó el director en una conversación con The Hollywood Reporter. “Yo trabajaría con ella en un segundo”, completó sobre el tema. Cabe mencionar que el director también ha terminado su trabajo con DC, que ahora se enfrenta a un nuevo reinicio creativo con la llegada Peter Safran y James Gunn.

