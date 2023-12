VIDEO: Centenares de migrantes, muchos de ellos venezolanos, se agolpan en la frontera de EEUU a pesar del frío extremo

La crisis migratoria que afecta a miles de personas que huyen de la situación política y económica de Venezuela se ha agudizado en los últimos meses, especialmente en la frontera entre México y Estados Unidos, donde decenas de migrantes venezolanos intentan desesperadamente entrar al país norteamericano en busca de una vida mejor.

Sin embargo, debido a las normativas migratorias impuestas por la administración del presidente Joe Biden, son varios los que ahora se encuentran detenidos por las autoridades fronterizas, sufriendo el frío intenso de la temporada otoñal que cada vez más se acerca al crudo invierno, según imágenes proporcionadas por el periodista Adam Klepp.

Además, la única opción de muchos migrantes es esperar interminables horas y varios días sin poder acceder a un plato de comida.

There’s hundreds of people who have been here for days and haven’t eaten. Everyone is extremely agitated. The situation feels like it is past the breaking point. pic.twitter.com/KrWPkAkdCo

— Adam Klepp (@AdamKleppAZ) December 4, 2023