Hallan sin vida a estudiante dentro de la Unefa en Maracay

Sin vida fue hallado el cuerpo de Ziskeilys Andrea Cordobés Figueroa, de 20 años, dentro de las instalaciones de la Universidad Experimental de la Fuerza Armada (Unefa), ubicada en Base Sucre, estado Aragua.

Corresponsalía lapatilla.com

Según la denuncia de los familiares, la joven estaba desaparecida desde las 9:00 de la mañana del pasado jueves 30 de noviembre y no regresó a su casa, por lo que decidieron buscarla.

En un video que grabó su tía y se difundió en las redes sociales, aseguró que las instalaciones de esta casa de estudios es una “jungla”, pues el cuerpo de Ziskeilys fue localizado en un “matorral” con signos de haber sido degollada.

“Así me metan presa, digan lo que digan, hablen lo que hablen, no me importa. Mi sobrina vino ayer a la Unefa a estudiar como todos los días, desde las 9:00 de la mañana, y no la vieron más. Desde la 1:00 de la tarde empezamos a buscarla, porque no aparecía, no entró a las clases, no aparecía, y hoy apareció muerta en la Unefa de Maracay. Quiero que todo el mundo sepa que esto es una jungla, apareció muerta en el poco de monte que hay aquí”, declaró en el video.

El cadáver de la joven fue trasladado a la morgue de Caña de Azúcar para la autopsia de ley, mientras los funcionarios de homicidios del Cicpc adelantan las pesquisas pertinentes.

Es importante destacar que a los estudiantes de esta institución militar se les solicitó evacuar las instalaciones “calmaditos”, sin usar teléfonos y evitando las redes sociales “por ahora”.