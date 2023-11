Britney Spears volvió a preocupar a sus fanáticos con un inquietante video que grabó completamente desnuda

Posteado en: Entretenimiento, Sexys, Titulares

La princesa del Pop también habría mandado un mensaje a su hermana en respuesta a los comentarios que hizo durante su participación en el programa “I’m A Celebrity Get Me Out Of Here”

Britney Spears sorprendió a sus más de 42 millones de seguidores en Instagram al compartir un video en el que aparece en la cama sin ropa, usando únicamente un collar de encaje. La cantante de 41 años saludó a sus fans con un sencillo “Buenos días”. Durante el video, incluso se dejó ver su mascota, un cachorro llamado Snow.

Por Infobae

En una publicación posterior, Spears, quien alcanzó fama mundial con hits como Toxic, expresó sus deseos de que llegue el próximo año. “¡Retroceso a 2023! ¡2023 fue terrible! Estoy tan lista para 2024?, escribió en una fotografía en la que luce una falda y una camisa. Además, compartió otra imagen con una camisa, chaleco y sombrero fedora, preguntándose por qué se veía “increíblemente pequeña” con esa vestimenta.

La Princesa del Pop ha usado su cuenta de Instagram en varias ocasiones para mostrarse desnuda, lo cual muchos seguidores no han aprobado del todo, razón por la que Britney decidió desactivar los comentarios. Según reportes, los hijos de Britney también han optado por alejarse de su madre ya que no se sienten cómodos con la idea de que se exhiba de esa forma.

A pesar de todo, Spears compartió en sus memorias, mismas que se volvieron best seller de inmediato, que su deseo de posar desnuda en redes ha sido una respuesta a la constante presión que vivió de joven en el punto más álgido de su carrera, donde se le ordenaba cómo, dónde y cuándo posar y vestir.

Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Pero creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, pinchados y posados para la aprobación de otras personas, entenderían que me da mucha alegría posar como me siento sexy y hacerme mis propias fotos”, confesó Britney en The Woman in Me.

