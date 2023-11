VIDEO: FBI investiga posible atentado terrorista tras explosión de un carro en cruce fronterizo entre EEUU y Canadá

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El FBI está investigando la explosión de un vehículo el miércoles en el cruce fronterizo del Puente Arcoíris entre Estados Unidos y Canadá en lo que las fuentes dijeron a Fox News que fue un intento de ataque terrorista.

Por Fox News

Había explosivos en el vehículo en ese momento y dos personas que se encontraban en el automóvil están muertas, aseguraron las fuentes a Fox News. Un oficial de fronteras resultó herido.

El vehículo conducía de Estados Unidos a Canadá e intentaba dirigirse hacia el edificio del oficial fronterizo, informaron las fuentes.

Según las fuentes, todos los puentes de la zona están cerrados y todos los edificios gubernamentales están evacuados.

BREAKING: U.S./Canada border crossing near Niagara Falls, NY closed in both directions due to an incident involving a vehicle. pic.twitter.com/KY1TruH2wA

— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) November 22, 2023