Las durísimas críticas del hijo de Brad Pitt a su padre: “un imbécil terrible y despreciable”

Pax Jolie-Pitt, que fue adoptado por el actor y Angelina Jolie en Vietnam en 2007, aseguró que la estrella de Hollywood ha convertido su vida y la de sus hermanos en un infierno

Pax Jolie-Pitt, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt que fue adoptado por la pareja en Vietnam en 2007, compartió en su cuenta personal de Instagram duras críticas contra su padre, asegurando que se trata de “un imbécil” y una persona “terrible y despreciable”.

Por Infobae

Las críticas de Pax se dieron en 2020, pero al ser una cuenta privada, fue hasta ahora que fuentes de Daily Mail pudieron acceder a la publicación, la que muestra a Brad Pitt alzando el Oscar que ganó un año antes a Mejor Actor de Reparto por la cinta Once Upon A Time in Hollywood. Esta imagen estaba acompañada de un mensaje en el que Pax desató toda su ira contra su padre.

“¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”, escribió Pax en sus redes.

El joven de ahora 19 años finalizó su mensaje asegurando que toda la verdad sobre Pitt saldría a la luz tarde o temprano, y con un tono irónico, volvió a desearle un feliz día del padre al hombre que lo adoptó calificándolo como “un maldito ser humano horrible”.

Esta no es la primera vez que uno de los hijos de Pitt ha demostrado su mala relación. Zahara, hermana mayor de Pax adoptada en Etiopia en 2005, fue captada en video durante su iniciación en la fraternidad Alpha Kappa Alpha, donde se presentó simplemente como Zahara Marley Jolie, omitiendo por completo el apellido de su padre.

