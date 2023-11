Estudiantes de la Universidad de Carabobo conmemoran su día en medio de carencias: “No es un día de celebración, sino de exigencias”

Estudiantes de la Universidad de Carabobo (UC) manifestaron este 21 de noviembre, Día del Estudiante Universitario en Venezuela, que no tienen motivos para celebrar, sino que es un día de lucha.

Por Corresponsalía lapatilla.com

Los jóvenes detallaron que los principales problemas que enfrentan en la máxima casa de estudios de la entidad carabobeña son la falta de transporte, temor a ser víctimas de un hecho delictivo, áreas enmontadas y deterioro de la infraestructura.

Una chica estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces), quien prefirió no ser identificada, relató que son pocas unidades de transporte funcionando para la cantidad de estudiantes en el campus Bárbula.

Indicó que cuando los autobuses no tienen combustible, los estudiantes deben caminar aproximadamente 30 minutos desde el Arco de Bárbula hasta Faces.

“Están las rutas, pero cuando no hay gasoil tenemos que caminar. A veces no hay seguridad, a veces hay policías un lunes cerca de la entrada de la Universidad, pero ya el martes y miércoles no hay”, dijo.

A esto se le suma que durante el trayecto, muchas áreas están llenas de maleza, que pueden servir de escondite para maleantes.

“Lo más difícil para mí es el transporte y la inseguridad. Cerca de Faces no limpian el monte y, como mujer, uno se siente insegura caminando por esos lados que no ves a nadie. Si no hay transporte interno, tienes que caminar. El semestre pasado yo sentía que había más rutas, pero ahora no sé si es por el problema de la gasolina o por el monto del pasaje, que son menos constantes”, manifestó una estudiante ucista.

Otro joven encuestado comentó que la oferta de horarios es limitada, debido al déficit de profesores.

“No hay libertad de horarios y es difícil para los estudiantes que también trabajan. Esta universidad se está cuidando a sí misma y abrir clases de noche sería un riesgo”, comentó.

Asimismo, los estudiantes mencionaron que no todos los baños están habilitados y algunos salones se encuentran deteriorados y llenos de polvo.

Becas insuficientes

El secretario general de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo (FCU UC), Jesús Díaz, resaltó que la beca de 5 dólares al mes que otorga el Ministerio de Educación Universitaria, es insuficiente para cubrir los gastos de estudio.

“Hoy no es un día de celebración, sino de exigencias (…). El estudiante que viene de Bejuma, de Puerto Cabello llega a clase con el pasaje, pero no puede comer, no puede sacar una guía, comprar un lápiz”, expresó.

Por otra parte, indicó que hay más de 25 unidades de transporte en la UC, pero la casa de estudios tiene asignados solo tres cupos para surtir gasoil en las estaciones de servicios. Ante esto, hizo un llamado al gobierno regional para que aumente el número de cupos asignados a la UC.

Además, recordó que las áreas verdes serían atendidas a través de la Misión Venezuela Bella, pero actualmente ese mantenimiento no se ha cumplido.

“Meses atrás el plan Venezuela Bella llegó a nuestra universidad y hoy podemos ver cómo la maleza sigue haciendo estragos. Los decanos hacen un gran trabajo, pero también necesitamos el apoyo del Gobierno nacional”, sostuvo.

El dirigente estudiantil también exhortó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a incrementar los recorridos dentro del campus universitario.

Destacó que no se debe politizar la educación, ya que consideró es el pilar fundamental de desarrollo para los jóvenes que aún están en el país.

Reinaugurado el comedor

Este martes fue reinaugurado el comedor central de la Universidad de Carabobo con un arepazo.

El director del comedor, Luis Rubí, informó que en esta primera etapa, con los recursos enviados por el Ejecutivo nacional, podrán servir 300 desayunos diarios, a pesar de que el lugar de 5.000 metros cuadrados tiene capacidad para atender a 16.000 personas a diario.

“A medida que el Ejecutivo nacional vaya enviando los recursos, nosotros vamos incrementando los servicios. Con los recursos que enviaron se le hizo mantenimiento preventivo a las calderas, mantenimiento y reparación al sistema de vapor y se compraron utensilios”, precisó.

Los estudiantes podrán acceder al comedor con su carnet o su constancia de estudios, de 10:00 a 11:00 de la mañana. El comedor prestará servicios hasta el 12 de diciembre, cuando inicia el receso vacacional.

Los estudiantes encuestados mencionaron que hace 11 meses el comedor fue reabierto, pero solo duró alrededor de un mes funcionando.

Señalaron que esperan que el servicio se mantenga durante todo el año académico.