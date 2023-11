“Es una tóxica”: Quería acompañar a su hijo al altar, pero su nuera se lo impidió y arruinó la boda (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una mujer relató en un video de TikTok el angustiante momento que vivió en la boda de su hijo. En la filmación, aclaró que su nuera decidió que no lo acompañara hasta el altar y todo se arruinó. “Es una tóxica”, aseguró apenada.

Por: TN

En el clip, la usuaria de TikTok @famde3ygemelosq contó con mucha tristeza : “Me tocó venir a la boda de mi hijo. Con tanta ilusión que me fui a cambiar, me fui a pintar, me compré mi vestido para entregar a mi hijo hoy en su día, pero como la mujer no me quiere. La mujer es tóxica a final de cuentas. Bueno, me retiro de la boda donde no soy requerida”.

Furiosa con la flamante esposa, afirmó: “Me hicieron esto. Y la verdad no me quedo, porque no he parado de llorar y para qué. ¡Qué vergüenza! Ya hasta el maquillaje se me corrió”. Además, dejó entrever que la joven actuó con la complicidad de su hijo ya que en ningún momento intentaron solucionar las cosas.

