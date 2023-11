Rusia desata su artillería y ataca a Ucrania con 18 drones iraníes, misiles Kh-59 y S-300

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Ejército ruso atacó anoche territorio ucraniano con un total de 18 drones kamikaze iraníes Shahed, de los que 16 fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas antes de impactar en su objetivo, informó hoy la Fuerza Aérea de Ucrania en un comunicado.

Los drones fueron lanzados desde Primorsko-Ajtarsk, en el distrito de Krasnodar Krai del suroeste de la Federación Rusa.

La Fuerza Aérea ucraniana informó también del derribo, en la región de Poltava del centro de Ucrania, de un misil aéreo guiado Kh-59 ruso en la tarde del miércoles.

Last night, Ukraine's air defense took down 16 Russian Shahed kamikaze drones and one Kh-59 missile. This video shows how Ukrainian defenders did their job.

"It's burning! Burning," a Ukrainian soldier sings joyfully after a Shahed is going down.#Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/dlfbFCChY2

— BREAKING NEWS: UKRAINE (@MrFukkew) November 16, 2023