El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 15 de noviembre de 2023

ARIES

Día intenso, de muchas actividades. Desde temprano se presentan situaciones repentinas e imprevistas que puedes resolver, pero necesitas tiempo y espacio para hacerlo bien. Puede que no estés preparado pero no te apresures, espera a que las condiciones estén dadas.

TAURO

Sabes lo que quieres y como lo quieres, pero al parecer tus ideas no están sincronizadas con las de quienes te rodean. Roma no se hizo en un día y es posible que ninguno cambie de opinión, o por lo menos no por ahora. No insistas, no trates de imponerte. Dale tiempo al tiempo.

GÉMINIS

El trabajo y las obligaciones personales se entremezclan. Te sientes en el medio y no sabes que elegir y en realidad no tienes que elegir entre ninguno de los dos. Ambos son tu responsabilidad, sólo debes administrar mejor tu tiempo y darle a cada uno el lugar que tiene en tu vida.

CÁNCER

No es momento de fingir, necesitas ser real, auténtico. Demostrar lo que sientes sin limitaciones y sin tratar de agradar a nadie. Sino fluye es porque hay algo más que no quieres o no puedes ver, pero sólo si eres tú podrás encontrar el camino.

LEO

Cambios relacionados con el trabajo. Al principio piensa que es más de lo que puedes manejar, pero te adaptas rápidamente y reaccionas favorablemente. Haz evolucionado y ahora tienes oportunidad de demostrarlo.

VIRGO

Aún puedes dar mucho más. Tu corazón está lleno de amor, pero las dudas, miedos y resentimientos adquiridas por experiencias del pasado te impiden ser tú. Hoy es un día para trabajar un poco más en tu mundo interno.

LIBRA

Necesitas estar al día y la única manera de lograrlo es a través de nuevos conocimientos. O estudias o le pides a alguien mas que te instruya. Tú decides quien, ten presente que la clave es aprender y luego poner en práctica.

ESCORPIO

Eres lo suficientemente fuerte y capaz. No hay reto que no puedas asumir ni meta que no puedas lograr, pero esta situación se te sale un poco de las manos y necesitas ayuda de un contador o un abogado. Actúa con inteligencia y busca a alguien que sepa bien su trabajo.

SAGITARIO

Mentir no te hará la vida más fácil, sólo te ayudará por un tiempo y luego, cuando se descubra que no fuiste sincero, porque tarde o temprano quedarás expuesto, perderás lo que has ganado. Piensa ¿eso es lo que realmente quieres?.

CAPRICORNIO

Has perdido algún tiempo mientras insistes en abrir puertas que permanecen cerradas. ¿No has pensado que tal vez no es por allí? No trates más, detente y evalúa la situación, pero esta vez hazlo como espectador. Tal vez soltar sea más fácil de lo que parece.

ACUARIO

Ve el amor de una forma más equilibrada, una mezcla entre cabeza y corazón. Con los ojos abiertos y con los pies bien puestos sobre la tierra. En cuanto lo hagas, la vida será mucho más fácil para ti y tu pareja.

PISCIS

Regresan a tu vida personas que pensabas que no estarían más. Te llevas una sorpresa y descubres cuánto las has extrañado y lo importante que fueron y que aún pueden ser para tu crecimiento emocional. Esta es una nueva oportunidad, valórala y aprovéchala.