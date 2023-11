Expareja de Matthew Perry asegura que el actor había recaído en las adicciones

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Dos semanas han pasado desde que saliese a la luz una de las noticias más duras para los fans de la mítica serie Friends. Matthew Perry, actor que dio vida al icónico personaje de Chandler Bing, fallecía a los 54 años en su casa de California. La investigación sobre la muerte del artista sigue abierta. Fue su asistente personal quien se encontró inconsciente al actor en su jacuzzi. Nada pudieron hacer por su vida los servicios de emergencias a su llegada al lugar. Ahora, Kayti Edwards, de 47 años, quien salió con el actor en 2006, asegura que podría haber recaído en sus adicciones antes de su muerte.

Por La Vanguardia

Tal y como recoge el periódico The Sun, Kayti, quien trabajó como su asistente del intérprete de 17 otra vez en 2011, mantuvo una relación cercana con el actor durante todo este tiempo, pese a que ambos habían sido pareja durante un tiempo. La mujer sostiene ahora que Matthew habría vuelto a recaer en sus adicciones. Sin embargo, los informes toxicológicos iniciales revelaron que no había metanfetamina ni fentanilo en su organismo, pese a que las causas de la muerte aún son desconocidas.

Por su parte, Edwards insiste en que Perry presentaba todos los signos de una recaída en su adicción a las pastillas un tiempo antes de su fallecimiento. Tras su marcha, las autoridades encontraron varios medicamentos recetados en casa del intérprete, incluidos medicamentos para la depresión, la ansiedad y la EPOC, una enfermedad pulmonar común que causa problemas respiratorios. La nieta del director Blake Edwards asegura que la aparente ausencia de analgésicos opioides recetados, como vicodina, a la que Perry fue adicto, no significa que no hubiera tomado medicamentos de ese tipo en los días previos a su fallecimiento.

“Hay muchas cosas que no me cuadran. No creo que simplemente se haya ahogado en su jacuzzi, eso no suena bien. Conozco a Matthew y sé que no se habría ahogado sin más. Creo que podría haber tomado pastillas en la semana previa”, expresaba Edwards, tal y como recoge The Sun. “Dijeron que no había analgésicos recetados, lo cual no me sorprende, porque no dejaba medicamentos tirados por ahí. Estaba paranoico y los tomaba todos, por lo que no había ninguna evidencia, y luego salía a buscar más cuando estaba listo”, añadía la mujer.

