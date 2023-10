George Harris cancelado en redes tras supuesto tuit viral en el cual se burla de la muerte del actor de Friends

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Un supuesto tuit del humorista venezolano, George Harris, sobre la muerte del actor Matthew Perry ha desatado la furia de sus críticos en las redes sociales.

En el mensaje que se le atribuye al comediante, se puede leer cómo el artista asocia el trágico incidente del protagonista de la serie “Friends” con el uso de drogas, algo que no le agradó a la mayoría de sus seguidores que le reprocharon utilizar ese tipo de comentarios sin saber qué había sucedido realmente.

“De lejos se ve que ahogarse en una bañera es un tema de sustancias”, era lo que decía la publicación.

Para que le sigan picando torta al George Harris. A pesar de que lo borró, Twitter no olvida ni perdona. pic.twitter.com/BNHzPeysew — Espuki Laura. (@delbajoespectro) October 29, 2023

Los mensajes en contra de Harris invitaban a cancelarlo definitivamente debido a que según las redes sociales, no es la primera vez que se burla de las personas de esa manera.

“George Harris una vez más demostrando cuan miserable es. Ya se ha vuelto tan habitual que haga esos comentarios tan infelices, burlándose y minimizando la salud mental y los hechos lamentables”, “Ya lo de George Harris es estupidez. Tan viejo y tan gafo”, fueron parte de los comentarios.

Frente a toda la polémica y sin indicar que daba respuesta al supuesto mensaje que se le atribuye, Harris solo compartió un mensaje en el cual resaltaba que va a bloquear a todo el que le insulte.

“Que sabroso es salir de gente nociva. En la vida real y en redes. Advertencia: me atacas no creas que me voy a poner a pelear contigo -que ni te conozco- de una bloquear. Listo”Consejo: aplíquenlo muchachos, no se calen malos tratos de desconocidos”, dijo.