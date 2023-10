Placeres de Venezuela en Dallas: Los tres restaurantes más auténticos en la ruta del sabor criollo

Desde las arepas rellenas de tradición hasta las delicias más innovadoras reinan en lugares que etiquetan a Dallas en el mapa de la gastronomía criolla donde nuestro espíritu tricolor se encuentra a solo un bocado de distancia. En cada esquina, los comensales encuentran una sinfonía de platos que trasciende las barreras culturales y se convierte en un idioma universal. Acompaña a La Patilla en un viaje lleno de sazón y tradición, te aseguramos que no dejarás de deleitarte.

Por Elizabeth Gutiérrez | lapatilla.com

En las vibrantes calles de Dallas un fenómeno culinario está dando de qué hablar, encendiendo los paladares y sueños de migrantes venezolanos. Más que una ciudad, se ha transformado en un lienzo en blanco, el escenario ideal donde los emprendedores escriben sus historias de éxito. La diversidad de sabores, ingredientes y pasión por el trabajo que se trasladan desde Venezuela encuentran en esta urbe su hogar. Los resultados son simplemente irresistibles.

“Mango’s Grill”

Esta joya culinaria con auténticos sabores de la Tierra del Sol Amada abrió sus puertas en Fort Worth para convertirse en uno de los favoritos de los venezolanos que se encuentran lejos de su país, sin dejar a un lado a los norteamericanos que también se suman a esta experiencia gastronómica y se deleitan con los platillos tradicionales que sirven en su mesa.

Edwin y Karina Castellano, los criollos artífices detrás de este restaurante, aún recuerdan cuando pisaron por primera vez la ciudad al oeste de Dallas en noviembre de 1999. El camino para Edwin, un técnico químico, y Karina, graduada en administración en relaciones industriales, fue difícil y amargo. Pasión, dedicación y perseverancia, fueron sus ingredientes principales para crear su propia receta del éxito.

“El mayor reto de cumplir con este sueño fue comenzar sin ninguna experiencia previa, con poco capital y en un país con leyes, cultura e idioma distintos”, contaron. Pero su esfuerzo para cumplir el sueño de sus vidas nunca se detuvo. Trabajaron sin descanso y ahorraron durante más de 20 años para abrir su local bajo el peculiar nombre “Mango’s Grill”.

El menú que ofrecen a sus comensales es muy variado y esto incluye el manjar típico de Venezuela: La arepa y su infinidad de rellenos. Y es que nadie se resiste a las clásicas como la pelúa, la catira, dominó o reina pepiada. Asimismo, la preparan con otras combinaciones como perico, lomo negro, pollo salteado, pechuga a la plancha, pernil, carne mechada y carne asada.

Pero la lista de exquisiteces continúa, porque también hay plato llanero, pabellón, parrilla, pescado frito, tequeños, pastelitos, empanadas, hallacas, pan de jamón, patacón, caldo de res y otros platillos más. Sin duda, toda una delicia. Puedes optar por su servicio de delivery a través de las plataformas Grubhub, Uber Eats y DoorDash.

La labor y el compromiso de esta dupla es notable, pues además de juntar esfuerzos para desarrollar su proyecto y vencer cada obstáculo, su historia sirve como testimonio para iglesias locales, tanto así que han compartido su sazón de forma gratuita con los más necesitados.

En palabras de estos emprendedores, hay un sello característico que los diferencia del resto y no es otro que “el sabor casero criollo”. Les apasiona la cocina y su inquebrantable fe en Dios los impulsa a seguir adelante. “Deseamos de todo corazón servir a Dios y honrarlo con todo lo que hacemos, Él ha sido fiel”, confirmaron.

La familia de “Mango’s Grill” se mantendrá ocupada en los próximos días y seguirá conquistando paladares siempre con admiración y emoción en el corazón por sus raíces. “Representar Venezuela es un gran compromiso y responsabilidad, además de sentirnos orgullosos de llevar a nuestra Venezuela muy en alto”, confirmaron.

Síguelos en: @mangosgrill.dfw

Puedes ubicarlos en: 5000 Western Center Blvd, Suite 280. Haltom City, TX 76137.

Hola Café

Dallas, una ciudad que se erige como un faro de oportunidades en los Estados Unidos, acogió a un venezolano visionario, Euclides Romero. El emprendedor aterrizó en esta concurrida metrópolis en noviembre del 2015, con una maleta llena de sueños y la determinación de forjar su propio destino en tierras extranjeras.

En Venezuela, Euclides apenas estaba recién graduado de la Universidad de Oriente, en el núcleo Nueva Esparta, y se adentró en el comercio familiar. Desde la venta de repuestos para gandolas hasta el comercio en pequeños negocios, su experiencia y pasión por las ventas comenzaron a florecer.

Sin embargo, su mayor reto estaba por venir. La migración a Estados Unidos implicaba enfrentar desafíos colosales, el principal de ellos: Conseguir los recursos necesarios para su anhelado emprendimiento. Inversiones significativas se requerían para materializar su mayor deseo, y Euclides no escatimó esfuerzos.

“Estamos en Estados Unidos, y ese tipo de inversiones son bastante altas y requirió muchísimo sacrificio para poder ahorrar el dinero y emprender este gran sueño”, contó

Hoy, su restaurante de comida venezolana en Dallas es un oasis de autenticidad gastronómica. Localizado en Carrollton, su menú es un homenaje a la cultura y la gastronomía criolla, desde occidente hasta oriente, pasando por los icónicos tequeños hasta la apreciada fosforera.

“Tenemos pabellón. Nuestro plato más vendido es la cachapa, los sancochos. Tenemos también hamburguesas y por supuesto, las arepas que no pueden faltar y sin dejar atrás todo lo que es la parte de pescado frito y comida del mar”, añadió.

Pero, ¿qué diferencia a Hola Café de otros emprendimientos en su categoría? La respuesta es sencilla: La amplitud de su menú, la exquisitez de sus platos y la autenticidad de su sabor venezolano. Euclides es un firme defensor de que cuando alguien desea experimentar nuestros más cautivadores platillos criollos, Hola Café es el destino obligado.

“Una de nuestras misiones es que cuando la gente diga: ‘quiero comer venezolano’, pues sin duda alguna tenga que ir Hola Café a probar lo que es la auténtica comida venezolana”.

No solo ofrecen la experiencia en su restaurante en Carrollton, sino que también brindan la comodidad del delivery a través de plataformas como DoorDash y Uber Eats, además de servicios de catering. Los sabores de Venezuela se han arraigado en el corazón de Dallas, y Euclides reveló el por qué.

“Los nativos americanos adoran la comida venezolana. Ellos entienden que es una comida hecha de una manera artesanal, que no es una comida congelada, es una comida que tiene muchísimo sabor, muchísimo gusto y es bien apreciada tanto por nativos americanos como por la comunidad asiática, latina, africana y en general, pues Dallas es una metrópolis y todas las personas que prueban la comida les gusta por su sencillez, su sabor y la propuesta tan interesante que presenta”.

Para Euclides Romero y su familia, Hola Café es mucho más que un restaurante. Representa el orgullo patrio en todo el Metroplex. “Hola Café es referencia en Dallas por ser el primer restaurante venezolano de comida auténtica en esta región”, afirmó. Además de su deliciosa comida, el restaurante se ha destacado por ser pionero en la organización de eventos con artistas venezolanos e internacionales. Con cada plato que sirven, dejan en alto a Venezuela en esta gran metrópolis de casi 3 millones de personas.

Euclides y su equipo no se detienen en su búsqueda de éxito y crecimiento. Hola Café siempre ha estado comprometido con eventos, producciones musicales y deportivas, fortaleciendo la cultura venezolana y latina en general.

“Todo lo que sean eventos, producciones deportivas o filmaciones, Hola Café siempre va a estar ahí expandiéndose hacia eso, a lo que es el consumo masivo a nivel cultural”, explicó Euclides.

Paralelamente, tienen la mirada puesta en el horizonte y planean expandir su propuesta de auténtica comida venezolana por todo el territorio estadounidense. Su historia es un testimonio de perseverancia, un homenaje a la diversidad y la unión de culturas a través de la gastronomía.

Síguelos en: @holacafedallastx

Puedes ubicarlos en: 2662 N Josey Ln Ste 214, Carrollton, TX 75007

Big Yummy Restaurant

En el vasto horizonte de oportunidades que brinda Estados Unidos, Genesys Áñez encontró su camino hacia Dallas hace siete años. Armada con una visa de turista y pocos recursos económicos, pero abrigando un torrente de aspiraciones, esta criolla se propuso hacer realidad su sueño.

En Venezuela gestionaba un pequeño restaurante junto a su madre, sirviendo desayunos y almuerzos. Por aquel entonces, apenas contaba con 20 años; hoy, a sus 30, su historia se ha tejido de dedicación y sacrificio.

El camino hacia el éxito no estuvo exento de desafíos. El mayor obstáculo que enfrentó Genesys fue el tema financiero. Cuando dio vida a Big Yummy Food Truck en 2019, había dejado atrás su empleo en The Cheesecake Factory, donde sus ingresos apenas alcanzaban para subsistir.

A finales de 2019 marcó un nuevo comienzo en su vida, un punto de inflexión en su carrera. Atrás quedó la seguridad del empleo para embarcarse en una aventura independiente. La perseverancia y el esfuerzo diario fueron sus aliados. No fue un trayecto fácil, pero el resultado ha sido testimonio del triunfo, trabajo honrado y dedicación sin tregua.

“Desde entonces no he parado, he crecido gracias al arduo trabajo, a la constancia, dedicación de cada día. Todo lo que un día comenzó como un sueño, luego una visión, empecé a materializarlo. No fue fácil, pero la recompensa es que tenemos demasiados clientes y lo pudimos lograr con trabajo honesto. Algunas personas que han sido un pilar fundamental para mi crecimiento, me han apoyado incondicionalmente”.

La comida venezolana que sirve en su restaurante Big Yummy y en el food truck se ha convertido en un atractivo gastronómico en la región. Además, en Big Yummy Bakery & Market ofrecen una amplia gama de productos venezolanos, quesos, panes, café y más. Este establecimiento también opera como centro de producción para el restaurante y el food truck, así los amantes de la cocina latina pueden experimentar un pedazo de Venezuela en cada bocado.

El menú de Big Yummy es un festín para los sentidos. Desde tequeños hasta cachapas, pasando por las famosas arepas y la inigualable sopa de res, su oferta es una oda a la riqueza gastronómica de Venezuela.

“Tenemos un amplio menú y muchísima variedad, tequeños, empanadas, pasteles, tequeyoyos, mandocas, arepas, agüitas de sapo, cabimeras, pepitos, hot dogs, hamburguesas, morochos, parrillas, cachapas, la famosa sopa de res, almuerzos como: pabellón, chuleta, carne asada, arroz con pollo, beef tenderloin, patacones, y mucho más”, detalló.

Pero, ¿qué hace que Big Yummy sea único en su categoría? Genesys explicó que todo se debe a la pasión que impregnan. “La calidad de nuestros productos, desde carnes de primera, y sabores, la sazón que puedo asegurar es muy diferente a los demás”. Aquí, el compromiso de Genesys se refleja en cada bocado, haciendo que Big Yummy sobresalga.

Lo que dicen los locales no deja lugar a dudas. Genesys ha forjado una reputación que va más allá de la comida. “Somos una buena referencia, algunos nos han tomado de ejemplo para desarrollar sus negocios y creo que al final me enorgullece, no lo veo como una competencia”, afirmó con humildad. En lugar de ver a otros como rivales, Genesys se convierte en una fuente de inspiración para aquellos que desean emprender en el mundo de la comida venezolana.

Para Genesys Áñez, representar a su país con esta propuesta culinaria es un honor y un deber. Cada día, su restaurante brinda una experiencia única y sabores que transportan a sus comensales a su tierra natal. “Este es mi sueño, estoy viviendo de él, agradezco mucho a Dios, a la vida y a este país por todas las maravillosas oportunidades que me han permitido”.

Aunque el trabajo no se detiene aquí. “Big Yummy tiene proyectos en camino”, reveló.

Para aquellos que prefieran disfrutar de estos deliciosos platillos desde la comodidad de su hogar, Genesys ha hecho posible el servicio de entrega a través de www.bigyummyrestaurant.com y www.bigyummytx.com, la comida venezolana llega a la puerta de sus clientes, con un sabor auténtico que transporta a los comensales a las calles de Venezuela.

Síguelos en: @bigyummy_

Puedes ubicarlos en: Big Yummy Restaurant 16246 Midway Rd, Addison, TX 75001

Big Yummy Bakery & Market 16210 Midway Rd, Addison, TX 75001