AD-Táchira rechaza recurso de José Brito contra la Primaria introducido en el TSJ

El secretario general de Acción Democrática en Táchira, Henry Flores, quien además es abogado, refirió que desde el punto de vista constitucional y el Estado de Derecho, no es posible que el Ejecutivo Nacional pueda impugnar la Primaria, pero desde el punto de vista de la tiranía que se vive en el país, sí es posible, ya que controlan el Tribunal Supremo de Justicia y pueden sacar una decisión, colocando a una persona para que interponga un recurso en contra del proceso.

Anggy Polanco / Corresponsal lapatilla.com

“Pero el que no tenga cualidad, no puede pedir la nulidad de algo. Para pedir la nulidad, tiene que ser parte del proceso. Si no forma parte de los sectores de la oposición venezolana, no le está permitido. Pero sabemos que ellos le permiten todo en el TSJ, que es un resorte del Gobierno y responde a todo lo que le indique el Ejecutivo, con sus secuaces del Poder Legislativo”, dijo.

En cuanto al recurso que intenta interponer José Brito, el secretario de AD – Táchira dijo que él no participó en la Primaria y no pertenece a la Plataforma Unitaria, por tanto, si no pertenece al proceso, legalmente no puede interponer una solicitud de impugnación.

Apuntó que seguro saldrá una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ “tan amañada”.

A su juicio, los criterios del TJS han llevado a la ruina de los venezolanos.

Flores señaló que Acción Democrática reconoce los resultados a nivel nacional y en el estado Táchira, y están de frente apoyando a María Corina Machado, porque ganó las elecciones.

“Es una realidad que no podemos negar”, dijo Flores, por ende, la tolda blanca en la región se deslinda de las declaraciones del candidato Carlos Prosperi, por lo que aseguró que no se prestarán para ser colaboracionistas con el oficialismo e instó a Maduro a medirse también en una Primaria interna de su partido político.

Acotó que ahora el Ejecutivo busca desarrollar un referéndum para decir que la gente votó más que en las Primarias.

Denunció que ellos sí buscan dar un resultado inflado con el referéndum que prepara.

Agregó que en estas Primarias, en Táchira salió más gente a votar que cuando el referéndum contra Chávez.

Un claro mensaje

Heriberto Labrador, dirigente de AD Táchira y diputado del Consejo Legislativo del Táchira, expresó que el resultado de la Primaria les deja varios mensajes: uno a lo interno de la oposición, donde se debe reinventar la forma de hacer política y reconectar con la gente, que mostró su esperanza de cambio.

Otro mensaje que dejó fue para el gobierno nacional y regional, ya que los resultados que arrojó el Táchira fueron superiores a los que obtuvo el gobernador Freddy Bernal cuando fue electo.

“Aunque quisieran a nivel nacional tratar de disminuir el esfuerzo de la gente, es un claro mensaje de más de 2 millones de venezolanos que salieron a votar en un proceso que fue organizado por nosotros. Cuando se intenta vulnerar el trabajo y la pulcritud con que se manejó, se está yendo contra la voluntad de 2 millones de venezolanos”, comunicó Labrador.

Manifestó que ayer se veía el desespero de Jorge Rodríguez y Cilia Flores en tratar de minimizar lo que ante los ojos del mundo y de los venezolanos fue una fiesta.