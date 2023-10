Adultos mayores y personas con discapacidad ejercen su voto en Zulia

Aunque la sensación térmica en Maracaibo está alrededor de 38 grados centígrados, los zulianos no se rinden y siguen la cola para ejercer su derecho al voto. En la parroquia Bolívar de la capital zuliana en el punto La J se concentra los electores del Joaquín Piña, asilo San José de la Montaña.

Corresponsalía lapatilla.com

Los ciudadanos quieren votar y elegir al candidato que adversará a Nicolás Maduro en 2024.

“Esta es la cola que hago con más gusto, amor y sentir patrio. Maduro y Chávez nos pusieron hacer cola por una harina y arroz. Yo hago cola por darle la libertad a mi país, no me importa ni el sol ni el calor. Solo elegir a quien me representará y venceremos a Maduro”, dijo una electora.

Adultos mayores y personas con capacidades limitadas también se presentaron a votar en este proceso de Primarias.

Manifestaron que salieron por el rescate de Venezuela y por el sueño anhelado de los hombres y mujeres de bien, el regreso de sus familias. Es el clamor de las personas de tercera edad en cola.