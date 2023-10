Luto en el mundo del deporte: murió Bobby Charlton, máxima leyenda del fútbol inglés

El mundo del fútbol despidió con dolor a la leyenda Bobby Charlton. El histórico jugador de Inglaterra y Manchester United murió a los 86 años, rodeado de su familia.

lapatilla.com

Charlton había sido diagnosticado con demencia y era supervisado en su cuidado.

A través de un comunicado, su familia expresó el agradecimiento por el cariño recibido y pidió privacidad.

Charlton fue campeón del mundo con Inglaterra en 1966 y figura emblemática del Manchester United.

La Premier League lamentó públicamente la pérdida de uno de los mejores futbolistas del fútbol inglés y expresó sus condolencias a familiares y allegados.

Con su deceso, el fútbol despide a una gloria inolvidable.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.

— Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023