El círculo de la violencia intrafamiliar: sus devastadoras consecuencias en la psiquis infantil

Anualmente, 80 mil niños mueren en América Latina por esta causa. Desde el insulto hasta el cachetazo, todos dejan secuelas psíquicas inmediatas y a largo plazo. La prevención y la crianza sin violencia son claves para que crezcan en plenitud.

Por infobae.com

La exposición durante la infancia a la violencia intrafamiliar puede provocar trastornos sociales, emocionales, cognitivos y otras conductas que causan enfermedades, lesiones y problemas sociales.

Se entiende como violencia intrafamiliar todo acto u omisión realizado en el ambiente familiar por uno de sus miembros que produce daño físico, psicológico o sexual en otro de sus integrantes. Trasciende culturas y afecta a una importante población a nivel mundial. La violencia puede ser de tipo física, psicológica, por negligencia o abandono, sexual o económica.

Las familias que practican castigos violentos, como zamarreos, cachetadas, chancletazos, palizas o gritan, insultan y humillan a sus hijos, están produciendo un círculo vicioso porque que al realizar estas formas de disciplinamiento como mecanismo de corrección, obligan a niños y niñas a repetir las conductas no deseadas, lo cual aumenta sus probabilidades de volver a recibir castigos por lo que los adultos consideran malos comportamientos.

Esto sostiene un estudio realizado por las universidades de Columbia y Princeton que encontró que aproximadamente el 28% de las madres que relató haber castigado a sus hijos durante el primer año de vida con golpes aumentó esta práctica hasta el 57% a los 3 años, 53% a los 5 años y 49% a los 9 años.

Los niños maltratados sienten que no es amor lo que sienten por ellos, sino bronca, venganza, ira o, simplemente, son objeto de descarga o no son suficientes para el adulto agresor (Freepik)

Si bien el estudio sugiere que los niños y niñas se comportaron mal y debieron seguir siendo castigados, lo cierto es que no es el comportamiento lo que provoca el castigo, sino su naturalización y la impunidad. Es decir la aceptación social de que a los niños y niñas se los puede maltratar de diferentes maneras. Algunos malos tratos, al no involucrar golpes, no se consideran como tales y eso es un error importante porque todos tienen secuelas psíquicas inmediatas y a largo plazo.

