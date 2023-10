Biden instó a mantener abierto el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente estadounidense, Joe Biden, instó este sábado a israelíes y palestinos a mantener abierto el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, luego de que un primer convoy de asistencia proveniente de Egipto cruzara el paso de Rafah.

“La ayuda humanitaria es de una necesidad crucial y urgente y debe continuar llegando”, declaró el mandatario en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Antes este sábado, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, había instado en igual sentido “a todas las partes a mantener abierto el paso fronterizo de Rafah para permitir la entrega continua de la ayuda que es imprescindible para el bienestar de la población de Gaza”, según un comunicado.

Periodistas de la AFP constataron el sábado que 20 camiones de la Media Luna Roja egipcia, encargada de entregar la ayuda de varias agencias de la ONU, pasaron por el paso fronterizo de Rafah, desde Egipto hacia Gaza.

“Hemos sido claros: Hamás no debe interferir con el suministro de esta asistencia que salva vidas”, dijo Blinken. “Los civiles palestinos no son responsables del horrendo terrorismo de Hamás y no se les debe hacer sufrir por sus actos depravados”.

La apertura de la ruta de suministro se produjo después de días de intensas negociaciones y de un acuerdo alcanzado por el presidente estadounidense con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi, durante la visita de Biden a Israel el miércoles.

La del sábado fue la primera entrega de este tipo desde que estalló la guerra hace dos semanas entre Israel y Hamás, que gobierna el enclave palestino de 2,4 millones de habitantes.

El 7 de octubre, Hamás irrumpió en Israel desde Gaza y sus milicianos dejaron más de 1.400 muertos en el lado israelí, en su mayoría civiles acribillados a balazos, quemados vivos o muertos por mutilación.

Además, Hamás tomó más de 200 rehenes israelíes o extranjeros llevados a la Franja de Gaza, según el ejército israelí.

Desde entonces, en la Franja de Gaza, más de 4.300 palestinos, mayoritariamente civiles, han muerto en los incesantes bombardeos que Israel ha lanzado, según el Ministerio de Salud de Hamás.

Hamás, opuesto al proceso de paz israelo-palestino iniciado en 1993 que lleva años estancado, tomó el poder en Gaza en 2007, dos años después de que Israel se retirara unilateralmente de este territorio que había ocupado desde 1967. /AFP