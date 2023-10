Asesinan a balazos a un juez en noreste de Brasil

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Un juez fue asesinado a balazos la noche de este jueves en la ciudad de Jaboatão dos Guararapes, en la región noreste de Brasil, según informaron las autoridades, que aún no han podido esclarecer las razones que motivaron el atentado.

Según la Policía de Recife, capital del estado de Pernambuco y en cuya área metropolitana se sitúa Jaboatão dos Guararapes, el juez Paulo Torres Pereira circulaba en su automóvil y fue interceptado por otro vehículo, del que descendieron tres hombres que dispararon a mansalva, de acuerdo a la declaración de algunos testigos.

Torres Pereira no tenía guardaespaldas y la Policía ha dicho que no existe información de que hubiera recibido amenazas, por lo que aún no está clara la posible razón del crimen.

El presidente de la Corte Suprema, Luiz Roberto Barroso, condenó el atentado en una nota oficial y exigió que las autoridades de Pernambuco actúen “con celeridad” para llegar a los responsables de lo que calificó de “cobarde asesinato”.

EFE