¡A petición de los fanáticos! Voz Veis anunció su cuarto show en Caracas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tras despedirse de los escenarios hace diez años, Voz Veis regresa para complacer peticiones de sus fans y brindar una última función en la que recorrerán sus emblemáticos temas y emocionará al público con cada minuto de un show que promete ser inolvidable. El furor por “La Última Función World Tour”, gira que reunirá a los ex integrantes de Voz Veis no se ha hecho esperar. Desde el anuncio de este reencuentro en las redes sociales de Santiago, Luigi, Carlos, Gustavo, Luis y Roberto y la salida a venta de los boletos, en apenas horas se agotaron los tickets para la función pautada en Caracas el 20 de octubre en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño. Inmediatamente abrieron nueva fecha, el 21 de octubre, y las entradas literalmente ¡volaron!. Ante la insistencia de su fanaticada, el sexteto zuliano anunció una tercera función en el recinto caraqueño para el 19 de octubre y, ¡sí! una cuarta función ha llegado y se llevará a cabo el domingo 22 de octubre.“La Última Función World Tour” en Caracas, los días 19, 20, 21 y 22 de octubre a las 8:00 de la noche, será una oportunidad imperdible para disfrutar nuevamente en vivo de hits como Aunque sea Poco, Vas, Cosita Rica, Segundo Plato, Farolito, Un pedacito de tu querer, ¿Qué me has hecho tú?, Tan Cerca, Somos Más y Quizás, entre muchos otros. Esta única gira de conciertos también llegará a Maturín, Puerto Ordaz, Maracaibo, Barquisimeto, Maracay, Valencia, Lechería, Barinas y Mérida, y todos los detalles están en la Bio de la cuenta en Instagram de @sanluis. Entradas a la venta en la plataforma de Ticket Plate https://ticketplate.com/checkout/voz-veis-la-ultima-funcion-world-tour-202310201900