Todo listo para la Primaria opositora en el estado Apure

Todo está listo para las elecciones Primarias en el estado Apure para este domingo 22 de octubre. A partir de este jueves 19 de octubre en horas de la tarde inició la entrega de cotillones electorales en el 100 % de las parroquias de Apure.

María Eugenia Díaz / Corresponsalía lapatilla.com

La información la dio a conocer Naudys Méndez Echenique, presidente de la Junta Electoral del estado Apure (JRP-Apure), quien también informó este jueves 9 de octubre que la JRP de la mano con la Plataforma Unitaria, están ideando un plan de seguridad para implementar en cada zona donde están ubicados los centros de votación.

Los miembros de la JRP-Apure esperan una masiva participación democrática en este proceso de votación, creado con la intención de escoger al candidato de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

“Será una fiesta democrática donde estimamos participará el 10 % del padrón electoral que equivale al menos a 39.363 votantes. Vamos a hacer efectiva nuestra votación, no votemos nulo, queremos una participación efectiva que garantice una derrota del oficialismo en las presidenciales. No es tiempo de enchinchorrarse, vamos a apartar el miedo ese día, no nos enfermemos. Vamos a salir a votar, porque es importante para la democracia”, aseguró Méndez.

Dulce Berenice Tovar, miembro principal de la JRP-Apure, encargada de comunicación y técnico electoral, manifestó que 86 centros de votación, 343 mesas electorales, 258 miembros de mesa y monitores por centro estarán disponibles el domingo a la espera de los votantes.

Las personas deben revisar la página de la Comisión Nacional de Primarias y verificar el centro donde ejercerá su derecho al voto.

