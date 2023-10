Apureños dispuestos a votar este #22Oct pese a los obstáculos del chavismo

Durante un recorrido realizado por las calles y avenidas de los municipios San Fernando y Biruaca, se pudo conocer de primera mano, la intención de voto de los ciudadanos de cara a las Primarias, su opinión ante la actuación del CNE en este proceso y el plan de gobierno de los candidatos. Los encuestados valoran positivamente el proceso, y por eso instan a la población a votar para lograr un cambio político en el país.

María Eugenia Díaz / Corresponsalía lapatilla.com

Los habitantes de los municipios San Fernando y Biruaca en el estado Apure manifiestan su deseo de participar en las elecciones Primarias del 22 de octubre, previstas en todo el país para elegir al candidato de la oposición que enfrentará a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.

Adrián Rodríguez, vecino de la Trinidad III en San Fernando de Apure, votará el 22 de octubre en las elecciones Primarias de la oposición, porque considera que es un proceso necesario e inédito en medio de la situación del país. Rechaza las trabas impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y califica como “inadecuada” la actuación de los rectores de este organismo comicial que quiso imponer nueva fecha para las Primarias.

“Suena altisonante que Elvis Amoroso haya ejercido el cargo de contralor y ahora sea el rector principal del CNE. No lo veo con buenos ojos, no debería ser, porque primero inhabilitó a los candidatos opositores y ahora es rector del CNE, no debería ser”, apuntó.

Rodríguez apoya la realización de estas elecciones, organizadas por la Comisión Nacional de Primaria (CNP), tal como lo han acordado los partidos políticos de la oposición. También desestimó la propuesta de los actuales rectores del CNE de cambio de fecha de este proceso. Sin embargo, propone a la CNP solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar el orden las Primarias.

“Las Primarias cada día están más vivas, activas y esperanzadoras porque mucha gente conocida está motivada a votar en las Primarias, están investigando en la página creada por el CNP el centro de votación correspondiente”, destacó el también educador de Apure.

Por el contrario, Ángela Martínez ha observado pocas personas en las calles y avenidas del estado Apure durante las concentraciones de los candidatos de la oposición.

“Tuve la oportunidad de escuchar a todos y cada uno de los candidatos, esperaba la propuesta de cada uno de ellos, pero en algunos casos mandaron a sus delegados. Dicen más de lo mismo, la mala situación del país, que muchas personas se han tenido que ir del país, que el sueldo no alcanza, mientras quería escuchar una buena propuesta de resultar electos. Del único que escuché una buena propuesta fue de Freddy Superlano (quien retiró su candidatura para apoyar a María Corina Machado)”, acotó Martínez.

La entrevistada, además, considera que la ubicación de centros electorales en casas particulares, genera confusión en el electorado. “Considero que el ambiente electoral está apagado. Sin embargo, saldré a depositar mi voto”, destacó la consultada sobre el tema.

A juicio de Fercen Cedeño, vecino de la parroquia El Recreo en San Fernando de Apure, todos los venezolanos que aspiran un cambio en el país, deben sufragar este 22 de octubre.

“Todos debemos aportar un grano de arena para lograr la salida del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Si no votamos por un cambio, nadie nos resolverá la situación. Por eso impulso las Primarias a pesar de las fracturas políticas, el amedrentamiento, la renuncia de los miembros de las Juntas Regionales y la Comisión Nacional”, dijo para lapatilla.com.

Para Cedeño, es vital expresarse el 22 de octubre en las Primarias, porque a su manera de ver, vencer al régimen en las elecciones presidenciales del 2024, no es tarea fácil. “Si el país no se vuelca a apoyar al candidato elegido en las Primarias, perderemos las elecciones presidenciales”, dijo.

Por tanto, considera que el candidato de la oposición debe estar dispuesto a sacrificar para cobrar el triunfo. “Los regímenes totalitarios no entregan el poder de forma fácil, la historia lo describe de forma magistral”, apuntó el vecino de El Recreo.