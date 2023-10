Matanza a las puertas de Gaza: Israel encuentra 40 bebés asesinados, algunos decapitados, en el kibutz de Kfar Aza

Click to share on Google News (Opens in new window)

Las Fuerzas de Defensa Israelí (IDF, por sus siglas en inglés) acudieron con varios corresponsales internacionales de guerra al kibutz de Kfar Azza en el que una nueva ofensiva por parte de Hamás ha terminado con la vida de «al menos 100 personas», tal y como confirmaron los periodistas desplazados.

Por abc.es

Uno de los oficiales del ejército de Israel declaró a una reportera de la televisión local ‘i24’ que entre los restos del ataque han hallado a «al menos 40 bebés, algunos de ellos decapitados» en otra gran muestra del horror provocado por el grupo terrorista islamista.

Apenas podía contener las lágrimas la reportera al tiempo que relataba la barbarie y recordaba las palabras del miembro de las IDF al describir el desolador panorama de este poblado a apenas 4 kilómetros de la franja de Gaza.

«Esto no es una guerra. No es un campo de batalla: es una masacre. Ves a los bebés, sus madres y sus padres, en sus habitaciones… y cómo los terroristas los matan. No es una guerra», les dijo el general Itai Veruv mientras paseaban entre ruinas y silencio.

'About 40 babies were taken out on gurneys… Cribs overturned, strollers left behind, doors left wide open'

Our correspondent @Nicole_Zedek continues to survey the horror scenes left behind in Kibbutz Kfar Aza where Hamas invaded and murdered dozens of Israelis in their homes pic.twitter.com/ZZCwDGkV8z

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023