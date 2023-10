En IMÁGENES: Así quedó el barrio sur de la ciudad de Gaza

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los desplazados dentro de la franja de Gaza a raíz de la guerra entre Israel y las milicias islámicas presentes en el territorio palestino han aumentado en las últimas 24 horas y superan los 187.000, y se da por descontado que este número subirá en las próximas horas, según Naciones Unidas.

Israel atacó objetivos de Hamás en Gaza este martes y dijo que los cuerpos de 1.500 islamistas Se encontraron militantes en ciudades del sur recuperadas por el ejército en extenuantes batallas cerca del enclave palestino.

It’s like an earthquake, driving through the Gaza City southern neighborhood, the scale of destruction is staggering pic.twitter.com/IVrkFs9bVL

— Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) October 10, 2023