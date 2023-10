Tras ataque a Israel, Blinken aclara que fondos entregados a Irán venían de sanciones: No eran dólares de contribuyentes

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo el domingo que EEUU está “trabajando activamente” para verificar los informes de que varios estadounidenses pueden estar entre los muertos en el conflicto entre Israel y Hamas, así como informes de que podría haber algunos rehenes estadounidenses.

Cuando se le preguntó si Irán jugó un papel en el ataque, Blinken destacó la “larga relación” de Irán con Hamás, pero dijo que la administración Biden no tiene ninguna evidencia de la participación del país.

“No tenemos nada que nos demuestre que Irán estuvo directamente involucrado en este ataque, en su planificación o ejecución, pero eso es algo que estamos analizando con mucho cuidado”, dijo. “Y tenemos que ver adónde conducen los hechos”.

Welker señaló que el ataque de Hamás a Israel se produce en medio de conversaciones entre Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel sobre un posible acuerdo para normalizar las relaciones , una medida que Washington podría ver como una forma de contrarrestar la agresión iraní en la región.

Cuando se le pidió que respondiera a los críticos del Partido Republicano que dicen que el acuerdo que la administración Biden hizo recientemente con Irán financió los ataques contra Israel, Blinken dijo que le parecía “muy desafortunado que algunos estén jugando a la política en un momento en el que se han perdido tantas vidas y Israel sigue en pie, bajo ataque.”

“Los hechos son que estos no eran dólares de los contribuyentes estadounidenses, eran recursos iraníes que había acumulado a partir de la venta de su petróleo y que estaban atrapados en un banco en Corea del Sur desde el primer día”, dijo. “Según nuestra ley y nuestras sanciones, que se remontan a muchos años atrás, siempre ha tenido derecho a utilizar esos fondos para fines humanitarios, para alimentos, medicinas y equipos médicos. Los fondos se trasladaban de un banco a otro donde era más fácil hacerlo”.

“No se ha gastado ni un solo centavo de esa cuenta”, añadió. “Cuando se gasta dinero de esa cuenta, sólo se puede utilizar en suministros médicos, alimentos y medicinas, y quienes dicen lo contrario están mal informados o están desinformando y está mal de cualquier manera”.

Welker preguntó: “¿Qué dice sobre el argumento de que el dinero es fungible, por lo que Irán pudo haber sabido que este dinero iba a llegar y utilizar otros fondos para ayudar a financiar este ataque?”

“Desafortunadamente, Irán siempre ha utilizado y centrado sus fondos en apoyar el terrorismo, en apoyar a grupos como Hamás”, dijo Blinken. “Y se hace cuando ha habido sanciones, se hace cuando no ha habido sanciones, y siempre se le ha dado prioridad a eso”.

Blinken reiteró que los fondos que la administración entregó a Irán se pusieron a disposición del país con fines humanitarios: “La administración Trump estableció un mecanismo muy similar para permitir que Irán utilice este tipo de activos con fines humanitarios. Hemos hecho lo mismo”.

El secretario de Estado también pidió a ambas cámaras del Congreso que “muestren y expresen claramente su apoyo a Israel” de forma bipartidista en medio del conflicto en curso.

“Y eso es algo que queremos ver y esperamos que suceda rápidamente”, dijo

