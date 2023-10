Destapan el plan de conspiración de Piqué y su papá contra Shakira

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Shakira y Gerard Piqué fueron protagonista de una turbulenta ruptura amorosa el año pasado. La barranquillera descubrió las infidelidades del exjugador del Barcelona mientras hacía sus giras y conciertos, y decidió finalizar una convivencia de más de 12 años.

Por eltiempo.com

Después de la dolorosa ruptura, Shakira decidió relanzar su carrera artística con varios éxitos mundiales que la han llevado a estar en los primeros lugares de las listas de reproducción en el mundo.

Hace algunos días, Shakira estrenó su nuevo éxito mundial y aprovechó para lanzarle un nuevo dardo a su expareja sentimental, Gerard Piqué. La cantante colombiana estrenó ‘El Jefe’ junto al grupo mexicano Fuerza Regida, en ella hace mención a Lili Melgar, la exniñera de sus hijos con el empresario español y a su exsuegro.

En ‘El Jefe’ Shakira pareciera que hablara sobre los trabajadores que tienen salarios precarios y sus jefes no los tratan de buena manera. Sin embargo, algunas personas han notado que también se refiere a su exsuegro, Joan Piqué, el abuelo de sus hijos Milan y Sasha.

“Dicen por ahí que no hay mal, que más de cien años dura, pero hay sigue mi ex suegro que no pisa la sepultura”, fue la dedicación de la cantante colombiana al español.

Complot contra Shakira

En los últimos días, el paparazzi Jordi Martín, conocido por seguir de cerca las infidelidades del español, ha sacado a la luz una impactante revelación: afirma que el exfutbolista Gerard Piqué y su padre, Joan Piqué, tramaron un complot en contra de la famosa cantante colombiana.

El objetivo de esta conspiración es difamar a Shakira y dañar su imagen, luego del lanzamiento de su nuevo éxito mundial “El jefe”. El paparazzi contó que algunos exempleados de Shakira denunciaron supuestos maltratos por parte de la cantante, a instancias del exfutbolista y su familia, algo que sería todo un invento.

Además, destapó una conexión entre el exjugador del Barcelona y un importante medio de comunicación en España. La Kings League (empresa creada por Piqué) habría firmado un contrato con MediaSet (Telecinco) para los derechos televisivos del evento deportivo. Martín sostiene que es una coincidencia demasiado conveniente que todas estas denuncias estén siendo expuestas en Telecinco.

“Gerard Piqué es el dueño de la Kings League y la Kings League cierra un contrato con MediaSet España, que es Telecinco, por los derechos televisivos de la Kings League y qué casualidad que toda esta gente está saliendo en Telecinco, ¡qué casualidad!“, afirmó Jordi Martin en el programa Amor y Fuego.



Jordi afirma que no es coincidencia este tipo de hechos y afirmó un caso hipotético, en donde él, como propietario de la Kings League, cerrara un acuerdo con Williams y le pidiera que difamara a alguien. Según Martín, esta situación es lo que está sucediendo en el caso de Shakira.

Por otro lado, Jordi Martín salió a defender a la cantante y afirmó que conoce a Shakira personalmente y puede dar testimonio a su favor en relación con las acusaciones de maltrato laboral hacia sus colaboradores.

“En España, una chica que se llama Cristian Cárdenas ha sido la directora de los videoclips de la colombiana y dice que ella por contrato no permitía que los figurantes en los videoclips, en los rodajes, mirasen a la cara a Shakira, yo lo siento mucho, Rodrigo, y no es porque sea cercano a Shakira, pero en 13 años que he estado a su lado, lo puedo asegurar, eso es impensable“, manifestó.

Finalmente, Jordi Martin hizo una impactante acusación: señaló que el padre de Gerard Piqué es el responsable de un presunto fraude fiscal a la Hacienda Española por el que se está investigando a Shakira.

“Un supuesto delito en 2018 por haber tributado fuera de España, unos ingresos que según la Fiscalía Española debería de haber tributado aquí (…) el padre de Piqué es el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de empresas, el padre de Piqué es el que le metió la pata hasta el fondo a Shakira”, concluyó Martin en su reveladora declaración.

Cabe recordar que la barranquillera se encuentra nuevamente en problemas por fraude fiscal en España. La Fiscalía de Delitos Económicos presentó una querella en contra de la artista colombiana por su presunta implicación en un fraude fiscal de 6.686.502 euros.