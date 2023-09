“El profesor Briceño” criticó a Nacho tras la polémica con Led Varela

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Recientemente El profesor Briceño utilizó su redes sociales para criticar al cantante venezolano Nacho, tras las fuertes acusaciones del comediante Led Varela el pasado 24 de septiembre del 2023.

Por Revista Ronda

Resulta y acontece que, el locutor venezolano reaccionó antes esta polémica en la que manifestó por la red social de la camarita que Nacho era un total prepotente, un ser arrogante y con demasiadas inseguridades en la vida.

“El publico masivo se ríe y Nacho reacciona agresivamente con frases tan insólitas, esto te denota con una inseguridad brutal, Nacho te has metido con temas que no deberías y nadie le importa si eres o no eres relevante , si eres tan grande que te importa lo que puedan decir de ti .Hay mucha problemáticas en nuestra vida para estar enfocados en situaciones como estas”, dijo Briceño.

Recordemos que, el comediante Led Varela ofendió al cantante Nacho durante la transmisión de su stand-up, “Nacho ‘La criatura’ es uno de los mama… más grandes con los que yo me he cruzado en mi vida. Cuando él llegó al programa y le dieron el guión el dijo ‘yo no voy a decir nada de lo que está allí. Y nosotros le dijimos que el programa es así, le explicamos y él supo decir ‘yo no voy a leer nada de eso, yo salgo y digo lo que yo quiera”, expresó Valera.