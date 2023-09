Masiva erupción solar golpea a la Tierra y esto podría provocar en las próximas horas

Una gran tormenta solar golpeó el campo magnético de la Tierra el lunes 18 de septiembre, doce horas antes de lo previsto. La eyección de masa coronal (CME) provocó que la velocidad del viento solar aumentara a 550 kilómetros por segundo y triplicó la densidad del plasma.

lapatilla.com

La CME, conocida como filamento solar, partió del Sol el sábado 16 de septiembre y se dirigió hacia la Tierra. El impacto provocó una tormenta geomagnética de clase G2, de carácter moderado.

“¡Es la mayor erupción que haya visto! He estado observando el Sol profesionalmente por más de 50 años y esta es la erupción de filamento más grande que he visto”, afirmó el físico solar Keith Strong.

Las tormentas geomagnéticas pueden provocar apagones limitados de las comunicaciones de radio de alta frecuencia e interferencias en la navegación de GPS. Sin embargo, la tormenta G2 de este martes no se espera que cause daños significativos.

THE BIGGEST ERUPTION I HAVE EVER SEEN! I have been observing the Sun professionally for over 50 years and this is the largest filament eruption I have seen. Note it covers over half the Sun, compare it to the size of the Earth (inset) but amazingly it did not produce a big flare. pic.twitter.com/RgplcTy0Ap

— Keith Strong (@drkstrong) September 17, 2023