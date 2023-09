El polémico comentario de Woody Allen sobre el beso de Rubiales a Jenni Hermoso

Posteado en: Deportes, Titulares

Woody Allen ha querido opinar sobre el ‘caso Rubiales’. El cineasta ha señalado, en una entrevista al diario El Mundo, que no le parece motivo para que el presidente de la RFEF pierda su trabajo.

Por Marca

“Es difícil entender que una persona pueda perder su trabajo y ser penalizada de esa manera por dar un beso a alguien. Si fue inapropiado o demasiado agresivo, hay que decirle claramente que no haga eso y que se disculpe. No es que haya asesinado a alguien. Pero lo suspendieron de su cargo y podría perderlo todo”, ha manifestado.

A su vez detallaba que el beso fue resultado del “momento” y la “emoción de la victoria”. Y además añadía: “Lo primero que pensé es que no se escondieron ni la besó en un callejón oscuro. No la estaba violando, era solo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso? En la primera información no sabíamos si la mujer se apartó y le dijo: ‘No hagas eso”, indicaba.

A continuación ha puntualizado que no dio el consentimiento y que Rubiales tenía una situación de poder frente a ella, pero ha recalcado que era “algo público” y que no la estaba besando “a puerta cerrada en su despacho, donde ella estuviera amenazada. En cualquier caso, me faltan datos. Pero como ciudadano medio, estuvo mal, hizo algo incorrecto…. pero no fue como si hubiera quemado un colegio”.

