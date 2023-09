El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 4 de septiembre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No es momento de quejarse o de lamentarse por lo que no has hecho. Lo que no fue, no fue y no puedes cambiarlo, pero si puedes cambiar lo que sucederá de ahora en adelante. Toma decisiones de cambio, de hacer lo que tengas que hacer y de hacerlo ya. Estar en la zona de confort es rico, pero no te ayuda a crecer.

Tauro

El único límite es el cielo. Los límites que tienes en esta etapa de tu vida están en tu mente. Si quieres ir a un lugar, ve. Si quieres poner punto final a un capítulo de tu vida, hazlo. Si quieres amar, atrévete. Haz lo que quieras, consciente de que los resultados dependerán de tus acciones.

Géminis

Tus amigos se convierten en tu mayor apoyo. Te sientes desorientado, sin saber que hacer, pero recurrir al consejo de alguien que te quiere de verdad te ayuda a ver todo desde otra perspectiva. Los dichos: dos cabezas piensan mejor que una y en la unión está la fuerza hoy son más ciertos que nunca.

Cáncer

No todo lo que brilla es oro, tenlo presente. A veces vemos lo que queremos ver y otras veces lo que otros quieren que veamos. Debemos ser realistas y no permitir que nada ni nadie nos engañe o manipule. Hoy descubres la realidad y por primera vez en mucho tiempo pisas tierra. El impacto es fuerte pero liberador.

Leo

Has trabajado en manejar con inteligencia tus sentimientos y emociones y ahora, después de tanto esfuerzo te sientes renovado, como si fueses otra persona. No puedes retroceder, ni volver a ser parte de lo que eras. Construye un nuevo camino en búsqueda de lo que te hace realmente feliz.

Virgo

El perfeccionista es el eterno insatisfecho. No disfruta, porque nada está a la altura de lo que quiere. Siempre quiere más, se convierte en un crítico y autocritico constante y muchas veces lo hace a pesar de que todo está bien. El exitoso disfruta lo que hace, no necesita el control, ni que todo salga perfecto, sólo que salga bien. Hoy suaviza tu tendencia al perfeccionismo.

Libra

Te sientes como en las nubes. Capaz de soñar, de ir con tu mente adonde quieras estar. Disfruta esa sensación y cuando bajes a tierra mantén esa nueva seguridad, que sea tu mantra. Si lo puedes so?ar, lo puedes lograr. Tus metas están a la vuelta de la esquina, sólo debes ir por ellas.

Escorpio

Estás y no estás. Te sientes presente, pero a la vez ausente. Es una sensación extraña y no sabes cómo manejarla. Es como si un día eres parte de todo y al día siguiente ni siquiera te sientes parte de algo. Sensación que te genera inseguridad. Necesitas establecer nuevas reglas al juego y sentirte parte de tu vida, de aceptar las cosas tal cuales son, pero esta vez de forma permanente.

Sagitario

Si necesitas ayuda no dudes en pedirla. A veces no podemos solos y eso está bien. Todos tenemos nuestras propias limitaciones, y aunque nos impiden avanzar con fluidez, no tienen porque anclarnos. Sino puedes solo, para trabajar esa área de tu vida hay personas que conocen más del tema, especialistas a los que puedas recurrir. No permitas que el orgullo o la vergüenza te limiten.

Capricornio

Se abren las puertas de la prosperidad. Das un paso firme y definitivo al éxito y como nunca, estableces tus metas. Sabes lo que quieres y como lo quieres. Te ha llevado tiempo y esfuerzo estar claro, pero ahora que sabes cómo lograrlo, nada ni nadie podrá detenerte.

Acuario

Tienes sentimientos contenidos dentro de ti. Te sientes asfixiado y sientes que no puedes más. No puedes continuar así, libérate de lo negativo y hazlo ya. Nada se compara a viajar por este camino llamado vida con la carga más ligera posible. Una vez que seas libre, trabaja en permanecer así el resto de tu vida.

Piscis

No sientas vergüenza de mostrar debilidad. Sino puedes hacer algo, simplemente no lo hagas. Reconoce que no eres capaz o por lo menos que no lo eres en este momento. Busca herramientas o personas que si las tengas y que puedan hacerlo bien. Estarás tan satisfecho de los resultados que pensarás: ¿porque no lo hice antes?