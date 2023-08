El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 29 de agosto de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Te reconectas con personas que te apoyaron en el pasado y de las que te alejaste sin que hubiese ningún problema. Y ahora, a raíz del reencuentro se convierten en el puente que necesitas para avanzar y alcanzar una meta. Camina firme y sin pausa, porque llegará antes de lo que pensabas.

Tauro

Actúas con generosidad y das lo mejor de ti. Escuchas, prestas atención y apoyas a tus seres queridos en lo que necesiten, pero con limites. Haces lo que sea para que estén bien, por supuesto, siempre y cuando no trasgreda tus valores ni implique dejar de lado tus propias metas.

Géminis

Si quieres lograr nuevos resultados debes intentar algo diferente. Llegaste a tu propio límite y eso es normal, porque todos los tenemos, pero puedes ir más allá y para lograrlo necesitas consejo de expertos y de ampliar tus conocimientos. Tendrás que invertir tiempo y dinero, pero valdrá el esfuerzo.

Cáncer

No exijas amor, porque es un sentimiento que debe nacer y fluir con naturalidad. Cuando presionas lo que no es para ti, tu autoestima y la confianza en ti mismo se resquebrajan. Si necesitas pedir que te amen, allí no es. Abre los ojos y acepta la realidad.

Leo

No se trata de quien de más, sino de hacerlo de verdad, desde el corazón y lo más importante: sin exigir nada a cambio. Eso si, ten presente que cada uno tiene su forma de amar y que eso, debe respetarse.

Virgo

Es un día ideal para cambiar esas decisiones que tomaste sin estar muy seguro. Revalúa la situación y si necesitas tomar otro rumbo, hazlo, incluso si hacerlo implica decir “ya basta” y comenzar de cero. A partir de hoy no te apegues a nada ni a nadie.

Libra

Los últimos días han sido un poco revueltos y has perdido el control, y reaccionaste a la defensiva ante cada situación, pero hoy estás en modo pausa. Te quedas tranquilo y permites que suceda lo que tiene que suceder. Alerta y consciente de que ante los problemas, soluciones.

Escorpio

Quieres avanzar pero estás consciente de que tus conocimientos en torno a tu meta son limitados. Es hora de realizar un estudio, curso, tutoría o lo que sea que te ayude a alcanzar tu meta. Entre más rápido tomes acción, más rápido llegarás adonde quieres estar.

Sagitario

Al fin estás encaminado y a punto de llegar a una meta, pero te desesperas y quieres quieres resultados más rápidos. Ve paso a paso, sin apresúrate porque igual llegarás a tu objetivo, y mientas tanto aprende del proceso.

Capricornio

Si hoy no logras tus objetivos no te decaigas, ya surgirán nuevas oportunidades. Ten presente que el tren no pasa una sola vez, por el contrario, cada día lo hace y eres tú quien decide si se monta o no. Haz hoy lo que tengas que hacer, sin estresarte ni presionar demasiado.

Acuario

Ama y siente desde lo más profundo. Demuestra tus sentimientos e invita a la otra persona a que lo haga también y cuando sea así recíbelo con entusiasmo. Dar y recibir llena el alma como ninguna otra cosa.

Piscis

Sabes lo que quieres pero no como lo quieres. Hoy es un buen día para descubrir cómo hacer las cosas diferente. ¿Que te parece si das el primer paso y le preguntas a quien te interesa que espera de ti? Si estás claro, podrás tomar decisiones más acertadas.