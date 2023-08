Ron DeSantis fue abucheado durante una vigilia mientras cientos lamentan más asesinatos por índole racista (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Cientos de personas se reunieron el domingo en vigilias de oración y en la iglesia, frustradas y exhaustas, para lamentar otro ataque racista en Estados Unidos: éste, el asesinato de tres negros en Florida a manos de un hombre blanco. , un hombre de 21 años que, según las autoridades, dejó divagaciones sobre supremacistas blancos que se leen como “el diario de un loco”.

Por AP

Después de los servicios de ese mismo día, unas 200 personas se presentaron en una vigilia el domingo por la noche a una cuadra de la tienda Dollar General en Jacksonville, donde los funcionarios dijeron que Ryan Palmerer abrió fuego el sábado usando armas que compró legalmente a pesar de haber sido internado involuntariamente en el pasado para un examen de salud mental.

El gobernador republicano Ron DeSantis, que se postula para la nominación presidencial del Partido Republicano , que ha flexibilizado las leyes sobre armas en Florida y que ha antagonizado a los líderes de derechos civiles al burlarse del “despertar “, fue fuertemente abucheado mientras se dirigía a la vigilia.

Florida Gov. Ron DeSantis was booed Sunday in Jacksonville at a vigil for the fatal shooting of three Black people by a 21-year-old white man. pic.twitter.com/7jJ70C5Ki7

— The Associated Press (@AP) August 28, 2023