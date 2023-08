Jefe de la policía peruana dijo que procesados del Tren de Aragua “no merecen derechos humanos”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El general Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional (PNP), invocó este domingo al Poder Judicial a fallar “a favor de las víctimas” de la delincuencia organizada y no “de las garantías” de los procesados, quienes, bajo su óptica, “no merecen derechos humanos”.

Por: Infobae

En diálogo con Punto Final, el jefe policial volvió a referirse a la decisión de la jueza Nathaly Acosta, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Corte de Lima Este, quien rechazó la semana pasada dictar prisión preventiva contra 18 presuntos integrantes del Tren de Aragua, una banda criminal extendida por Chile, Perú, Colombia y Bolivia. Entre los liberados por decisión judicial estaba José Gonzáles (27), cómplice del abatido ‘Maldito Cris’.

La magistarda señaló entonces que la documentación aportada por el Ministerio Público no había sido debidamente verificada y que ninguno de los implicados fue imputado por sicariato u organización criminal. “La carpeta fiscal del caso es ‘Búnker de la Pantera Rosa’, no Tren de Aragua”, señaló Acosta en un comunicado.

“[Sin embargo], es bien difícil si está o no el término Tren de Aragua. No es el tema. Es consciencia. Los jueces tienen que ser independientes, autónomos, fallar con intuición, conocimiento, experiencia, ponderación de hechos, todo. […] No es que se aparten de la impartición correcta de la justicia, sino que fallen a favor de las víctimas, no de las personas procesadas, que no merecen que se les respete los derechos”, replicó Arriola en el dominical, aunque luego reconsideró su respuesta.

Para leer más, pulse aquí.