Mujer abandonó a su perro en aeropuerto de Pensilvania y recibió una terrible sanción

Una mujer de Pensilvania, EE.UU., abandonó a su perro en el aeropuerto de esa ciudad, sin pensar que días después la policía la descubriría. Lo dejó en un sitio en el que no había gente, pero fue descubierta con las cámaras de vigilancia. En consecuencia, las autoridades le quitaron al can, que ahora está bajo su resguardo en un refugio para mascotas.

Allison Lyn Gaiser, de 44 años, intentó llevar a su perro bulldog francés a bordo de un vuelo que partía del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh y que los llevaría a pasar unos días de relax en un resort de México. Pero sus planes cambiaron radicalmente cuando le notificaron que no cumplía con las reglas de viaje para mascotas.

El perro de la mujer no contaba con los criterios para ser considerado un animal de apoyo emocional y tampoco tenía una transportadora adecuada para el viaje. Así que los empleados de la aerolínea le negaron el abordaje, sin embargo, eso no complicó el trayecto de la viajera. Como no estaba dispuesta a cancelar sus planes de viaje, la pasajera tomó una temeraria decisión: abandonar al can.

Todo quedó grabado en las cámaras de vigilancia de la central aeroportuaria, donde se la ve empujar un carrito de carga de equipaje con el perro encima. Al parecer se dirige rumbo a las puertas de salida, a un costado del estacionamiento de corto plazo de la terminal, donde deja al animal librado a su suerte. Luego regresa a las puertas de embarque; en ese momento nadie se da cuenta de lo que sucede.

La Policía del Condado de Allegheny reportó que alrededor de las 5.30 horas del 4 de agosto, un agente encontró al bulldog y de inmediato se inició una movilización al respecto. Las autoridades consideraron que era una situación grave, por lo que hicieron un llamado en sus redes sociales. “¡No abandone a sus mascotas!”, publicaron en Facebook al dar a conocer los detalles del suceso.

Los oficiales inspeccionaron al animal y se dieron cuenta de que, además de que no tenía daños físicos, contaba con un microchip de identificación. En un primer momento, los intentos de localizar a la propietaria fueron infructuosos. No obstante, las autoridades no tardaron en identificar a Allison Lyn Gaiser como la responsable de este acto, considerado como maltrato animal.

¿Qué pasó con la mujer y su perro?

Tras asegurarse que el can estaba bien, fue puesto a salvo en una instalación de cuidado animal y ahora se encuentra en un refugio. La mujer, por su parte, disfrutó sus días de vacaciones en México sin la mayor preocupación. Sin embargo, cuando regresó a Pittsburgh, el 10 de agosto pasado, un oficial de policía la esperaba en la terminal para informarle que estaba acusada de un delito menor de abandono intencional, crueldad animal y otros cargos relacionados.

