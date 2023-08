Volver con una expareja: consejos de expertos para que una segunda oportunidad funcione

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Las rupturas o los distanciamientos no siempre son definitivos. Es posible recuperar una relación de pareja, cuando hay amor de por medio. Cómo trabajar juntos para lograrlo.

La decisión de volver con un ex no tiene que ser apresurada. Después de todo, la relación terminó por alguna razón. Sin embargo, eso no significa que la persona no pueda reunirse con el ex y construir una relación más saludable.

Muchas parejas que se distanciaron volvieron a estar juntas. De hecho, un estudio encontró que más de un tercio de las parejas que viven juntas y una quinta parte de las parejas casadas han experimentado una ruptura y han vuelto a estar juntas.

Claro que hay que esforzarse más y tomar nuevas medidas para tratar de que funcione esta vez. Aquí hay tres cosas que se deberían hacer para tener una relación saludable después de volver a estar juntos.

Reconocer el dolor pasado: al volver a estar juntos, es importante poder hablar sobre el pasado, aunque esto puede ser difícil y doloroso. “Existe la tentación de barrerlo debajo de la alfombra, seguir adelante y no hablar de ello. Cuando esto sucede, las heridas pasadas tienden a supurar y salir a la superficie nuevamente en la relación”, dice Gregory Cheney, PhD, terapeuta matrimonial. Discutir el dolor pasado, incluida la infidelidad, y tener conversaciones difíciles puede ayudar a fomentar una conexión más cercana y mejorar la capacidad para comunicarse y trabajar en temas difíciles, señala Cheney. Respetar la perspectiva de cada integrante de la pareja: en las relaciones, especialmente después de la ruptura, es importante hacer espacio para ambos puntos de vista. “Esto significa que debes alejarte de pensar que una persona tiene razón y la otra está equivocada”, asegura Cheney. Esto permitirá a ambos miembros de la pareja expresar los sentimientos de una manera saludable en un espacio seguro. Asegurarse de ser un oyente activo para poder entender realmente de dónde viene cada pareja, y viceversa. Discutir lo que se aprendió desde la ruptura: si bien las rupturas pueden ser muy dolorosas, también pueden ser una experiencia de aprendizaje para avanzar y discutir lo que se ha aprendido y considerar lo que se puede cambiar en el futuro, señala Heather Browne PsyD, terapeuta matrimonial y familiar.

Es importante hacer tiempo para la autorreflexión cuando se vuelve con una expareja

Cheney dice que hay que tratar de trabajar para comprender lo que está sucediendo internamente, incluido el manejo de las emociones que la persona puede sentirse tentada a evitar.

Decidir volver con una expareja, puede resultar muy difícil. (Foto: Adobe Stock)

“Este tipo de autorreflexión requiere de medidas intencionales. Hay que tratar de sentarse o salir a caminar solo, respirar profundamente, relajarse interiormente y sintonizar con lo que se sienta”, sugiere el experto en parejas.

El tiempo en pareja también es clave: “Crear tiempo para conectarse es simple, pero no fácil. El tiempo juntos no sucede sin esfuerzo”, advierte Cheney. En cualquier relación, el tiempo de calidad juntos es importante, pero lo es aún más después de volver a estar juntos mientras se reconstruye la relación.