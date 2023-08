Whoopi Goldberg se sincera y habla sobre su orientación sexual

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En una plática reciente entre Whoopi Goldberg y su amiga, la actriz Raven-Symoné, con quien trabajó desde 2012 hasta 2016 en el programa The View, habló sobre uno de los temas que se han convertido en uno de los mitos más grandes alrededor de la protagonista de “Cambio de hábito”.

Por Quién

Raven siempre pensó que había alguna posibilidad de que Whoopi fuera lesbiana debido a la energía masculina que desprende y que le resulta muy atractiva

Ante la pregunta, Whoopi no se molestó en absoluto y aclaró las dudas de su ex compañera de trabajo. “las mujeres me lo llevan preguntando desde que empecé a ser conocida, no soy lesbiana. Pero conozco a muchas y las he interpretado en televisión. Pero siempre he tenido amigas lesbianas porque son mis amigas”, explicó.