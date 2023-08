Tragedia en Margarita: Familiares de bebés fallecidos piden intervención del Hospital Luis Ortega

Padres y familiares de los niños fallecidos recientemente en el Hospital Luis Ortega, en la isla de Margarita, acudieron hasta la sede del Ministerio Público, ubicada precisamente frente a ese centro asistencial, para exigir una investigación por los decesos de los neonatos.

Por Dexcy Guédez/ Corresponsalía lapatilla

Pedro Noriega, padre de uno de los bebés fallecidos en lo que va del mes de agosto, aseguró que su niño nació sano y no se explica por qué lo llevaron a la Unidad de Cuidados Intermedios.

“Al tercer día que estaba ahí, me llamaron los médicos para informarme que el niño estaba delicado. Desde que vi el marco de la puerta de esa área todo lleno de moho, comencé a sentir miedo y se agravó cuando vi las bisagras de la incubadora toda llena de óxido”, acotó.

Exhortó a las autoridades del Ministerio para la Salud y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a intervenir ese hospital y se ponga freno a la muerte de tantos recién nacidos.

“Son entre 6 y 8 niños los que mueren diariamente en el hospital y todos por una bacteria. Deben investigar al personal, porque no son especialistas, sino pasantes”, alertó Noriega.

Yusmelys Suárez González aún con el dolor de haber perdido a su primer hijo, pidió también la intervención del hospital y que el Ministerio Público investigue la situación que ocurre puertas adentro.

“Nos torturaron mucho a mí y a mi hijo. Tuve un embarazo controlado hasta el final. Pedí que me hicieran una pelvimetría y me dijeron que todo estaba bien, pero al momento del parto me dijeron que tenía la pelvis estrecha y comenzaron a meterme mano para sacar al bebé. Con todo y eso nació sano, y no entiendo para qué lo sacaron del retén para cuidados intensivos. Sería para que se muriera”, dijo mientras exigió justicia para ella y demás padres afectados.

De nada valió haber vendido todos sus bienes materiales para intentar salvar a su pequeño, porque finalmente muriera, en lo que ella considera una mala praxis.

“Ahora me quedé sin bienes materiales, que es lo que menos me importa porque eso se recupera, pero también me quedé sin mi hijo que era mi mayor ilusión para salir adelante con él”, afirmó.