Chris Hemsworth: el hermano que casi se queda con su papel de Thor y su “traición” a Marvel

El actor australiano cumple 40 años. Y los celebra alejado de las deudas familiares que atormentaron su infancia

El sueño de muchos padres es cumplir el sueño de sus hijos. El sueño de muchos hijos es cumplir el sueño de sus padres. Y en este último grupo está el actor Chris Hemsworth, que hoy celebra sus 40 años con el orgullo de haber salvado a sus padres de la quiebra.

Hemsworth integra el numeroso grupo de actores australianos que logró triunfar en Hollywood. Al igual que Nicole Kidman, Heath Ledger, Hugh Jackman, Russell Crowe, Cate Blanchett, Mel Gibson y Margot Robbie, por nombrar a los más famosos, también abandonó la isla más grande del planeta, donde hay más canguros que personas, y voló durante 15 horas y 16 minutos atravesando los 13.119 kilómetros que separan su país de Los Ángeles. Pero a diferencia de algunos de sus colegas, Chris aterrizaba en Hollywood no para ser famoso ni consagrarse como actor, él anhelaba “ganar dinero para solventar las deudas de mis padres, pagar la casa y ayudar a amigos y familiares”. Eso quería, eso lograría.

Hemsworth nació en Melbourne. Su mamá, Leonie, era una profesora de inglés y su papá, Craig, trabajaba en servicios sociales infantiles “Él estaba ahí afuera protegiendo a aquellos de nosotros que son más vulnerables: los niños. También concienciando sobre el abuso y los efectos traumáticos que tienen y el efecto dominó que ejercen a través de la sociedad”, revelaría el hijo en la revista GQ. La familia se completaba con Luke, su hermano mayor, y Liam, el menor.

“El hijo del medio” creció rodeado de naturaleza, aventuras y peleas con sus hermanos. Con Liam se peleaban continuamente, tanto que cuando sus padres viajaron a Europa por tres meses, dejaron a Chris en la casa de unos tíos y a los otros dos en la de sus abuelos. El más chico contó, más divertido que traumatizado, que los mayores solían envolverlo en un plástico con burbujas y mientras él corría por el patio, le disparaban con pistolas de aire comprimido.

El personaje por el que alcanzó la fama fue Thor, el Dios del Trueno. Para la primera película en 2011, Chris y Liam lucharon por el papel protagónico. El menor estaba a punto de quedárselo. El casting marcaba que los candidatos debían presentar, al menos, 1,90 metros y 100 kilos, y Liam estaba por delante, pero al estudio le parecía un poco joven. Entonces William Ward, el representante de Chris, habló con el presidente de Marvel Studios, Keving Feige, y lo convenció para darle una segunda oportunidad a Chris.

“Volví e hice varias audiciones y tenía una actitud diferente. Tal vez tenía un poco más de motivación por el hecho de que mi hermano pequeño se presentara y yo no. También había hecho un par de películas entre esas dos audiciones, así que tenía un poco más de experiencia y confianza en lo que iba a hacer”, contó en el sitio MensXO, y reconoció con humor que su primera audición “fue una mierda”. Es que la ansiedad le jugó en contra, no solo porque deseaba el papel, también porque sabía que con lo que ganara podría pagar la deuda de la casa de sus padres

Consagrado como Thor, Hemsworth logró su objetivo. “Pagó todo y luego llamó a mi padre y le pidió que mirara su cuenta del banco. Él la volvió a llamar emocionado y le dijo: ‘Desde que me fui de casa, he tenido deudas y pensé que estaría pagándolas hasta que me muriese. Me has quitado un gran peso de encima, a mí y a tu madre’”, revelaría su hermano Liam en una entrevista al periódico Independent. “Crecimos sin dinero, arruinados. Pensaba siempre en ganar dinero para solventar las deudas de mis padres, pagar la casa, y ayudar a amigos y familiares. Hay que mantenerse fiel a uno mismo y ser consciente de los cambios constantes en tu vida. Es mi única regla y nunca cambiará”, explicaría Chris en El País, evocando aquellos años de escasez.

