William Anseume: La política del avestruz no le sirve al trabajador venezolano

El profesor, presidente de la Asociación de Profesores de la USB y dirigente nacional de Encuentro Ciudadano, se refirió a la atroz situación laboral y educativa en Venezuela:

“¿Cuando van a dar la cara con soluciones? ¿Dónde están y para qué quienes ocupan los ministerios de educación y el del trabajo? ¿Dónde está el alto gobierno de este país para responder a los trabajadores y la educación? El régimen entró hace años es defolt también con los trabajadores y la educación en Venezuela. ¿Van a decretar definitivamente la quiebra educativa? La deuda es inmensa. Y no pueden hacerse los paisas ante ella. Son los bonos vacacionales chucutos que no han compensado como exigimos, los sueldos inexistentes tambien, la desprotección social, en salud, son los reales que se cogen de cajas de ahorro, de sindicatos, de gremios, de los institutos de previsión”.

Siguió el profesor y dirigente político, gremial: ¿Van a pagar la deuda con petróleo, con oro, con coltán, cómo? La explotación laboral es inaguantable y las crisis institucionales también. En la USB no quedan profesores de matemática, materia medular. Se siguen yendo, jubilando, muriendo sin atención. No enfrentan la situación sino con represión, poniendo presos cobardemente a líderes sociales y sindicales. ¿Cuándo y cómo van a pagar la inmensa deuda con la educación, con los trabajadores venezolanos? ¿O piensan que les vamos a seguir financiando su absurda dizque revolución, tan mediocre, tan ruinosa, tan oxidada? Bajaron los sueldos, se echaron al pico las convenciones colectivas inventadas por ellos. No respetan derecho laboral alguno ni la constitución. ¿Qué quieren?

“Exigimos una solución pronta a la problemática que no es nueva ni producto de sanciones. No hay modo de sostener así el trabajo y la educación en Venezuela. Tienen que negociar ya la deuda, la situación toda y dar la cara con acuerdos que se sostengan en el tiempo. Reconocimiento y pago de la deuda, ajuste de sueldos y salarios, atención de la protección social y pago del dinero por años retenido a nuestras instituciones de apoyo. No atienden las protestas, las comunicaciones, los llamados desesperados del hambre y la precariedad. Aparezcan. ¿Dónde se esconden? No basta con que un emisario al margen como Jesús Faria diga que están preocupados, como señaló ayer. Con la preocupación ni se salva la deuda, ni se va al mercado, ni al hospital. Exigimos respuesta inmediata y pragmática a la situación que no ha sido generada por nosotros”, dijo Anseume para culminar.

