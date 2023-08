Semana: “No me voy a inmolar por mi papá”, Nicolás Petro habla en exclusiva con Vicky Dávila

Posteado en: Destacados, Internacionales

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, habla con Vicky Dávila y, por primera vez, revela detalles de la financiación ilícita de la campaña. ¿Sabía o no el candidato? Menciona a Verónica Alcocer, a otros involucrados y destapa una triste historia de vida con su papá.

Por Semana

VICKY DÁVILA: Nicolás, ¿cómo se siente hoy?

NICOLÁS PETRO: Han sido momentos muy difíciles, muy duros, los que he vivido a lo largo de este año. Ha sido un contraste porque tuve la noticia más maravillosa de mi vida, que es mi hijo, quien está por nacer, y he vivido al mismo tiempo el momento más duro, que es toda esta situación que enfrento actualmente. Muy dura porque en estos últimos meses las personas que han estado conmigo, las más cercanas, han vivido y han visto cómo me he sentido, cómo he vivido estos momentos, incluso, de depresión, la situación mediática, en las redes sociales, las calles. Pero lo más doloroso para mí fue lo que pasó con quienes yo consideraba que me tenían aprecio, afecto y que me dieron totalmente la espalda.

V.D.: ¿Entre esas personas está su papá?

N.P.: Está mi papá, familiares, amigos, personas que hasta hoy me di cuenta de que me quisieron utilizar. En el momento en que pasó esto y vieron que ya no les era útil, empezaron a darme la espalda. Y no solamente eso, sino a darse golpes de pecho en redes sociales y reuniones privadas. A mí me comentaban. Han querido destruirme.

V.D.: Concentrémonos en su papá.

N.P.: Vicky, pero antes de hablar de mi papá te quiero decir que esas personas, que saben quiénes son, que se dieron golpes de pecho en su momento, hoy lo siguen haciendo. Me quisieron utilizar y ellos saben en qué me querían utilizar. Pero ya lo anunció la Fiscalía y, próximamente, voy a dar todas las pruebas.

V.D.: Abramos el capítulo de su papá. ¿Usted siente que él lo abandonó?

N.P.: Sí, claro. La situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses. Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí.

