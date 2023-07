Cardi B perdió la cabeza con un fan y le tiró el micrófono por mojarla con cerveza (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El nombre de Cardi B está en las tendencias de las redes sociales debido a que se hizo viral un video en el que explota contra un fan que le aventó cerveza, pues le lanza el micrófono directamente. La actitud de la rapera ha dado mucho de qué hablar, pues no es la primera vez que lo hace, ya que pocas horas antes hizo lo mismo en un bar de Las Vegas, por lo que está dividiendo opiniones entre aquellos que la apoyan y los que la critican.

Por El Heraldo

Este es el momento cuando Cardi B lanza el micrófono a un fan

Este sábado 29 de julio, la intérprete de “I Like It” se encontraba dando un show. La artista estaba cantando sus mejores éxitos y luciendo espectacular en un body color naranja que acompañó con una falda transparente del mismo tono; sin embargo, cuando se acercó a la orilla del escenario una persona de la audiencia le arrojó lo que parece ser cerveza. En el video que ronda en las redes sociales se observa como las gotas alcanzan a Cardi y la mojan.

En un principio la rapera, de 30 años, quedó desconcertada con la acción de la presunta fan, sin embargo, en segundos contestó la agresión lanzando con fuerza el micrófono hacia la persona que la atacó. En las imágenes que se han vuelto virales se puede ver cómo la cantante sube el brazo con el artefacto en la mano y después lo suelta hacia la audiencia. En ese instante los miembros encargados de la seguridad saltan hacia el público y sacan a la admiradora del lugar.

Cardi B throws her microphone at an audience member who threw a drink at her ? pic.twitter.com/fKmFLFGzKw

— Daily Loud (@DailyLoud) July 30, 2023